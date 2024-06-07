مسئول روسى: تسوية أزمة أوكرانيا أمر مستحيل فى ظل بقاء زيلينسكى

قال السياسى الروسى البارز والمساعد السابق للرئيس الروسى، فلاديسلاف سوركوف، إنه "طالما بقى فولوديمير زيلينسكى رئيسا لأوكرانيا؛ فإن التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع يبدو أمرًا مستحيلًا".

وأضاف سوركوف، فى تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية، أن "زيلينسكى أوصل الأزمة الأوكرانية إلى حافة حرب عالمية، من خلال رفضه اتفاقيات مينسك"، مُشددًا على الحاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر جدية تهدف إلى احتواء خطر نشوب صراع عالمى وشيك.

وتابع أن "الرئيس الأوكرانى يحاول بشكل هستيرى جذب أكبر عدد ممكن من الدول إلى الصراع، ومن بينها تلك الدول التى تمتلك أسلحة نووية".

يُشار إلى أن اتفاقيات مينسك عبارة عن سلسلة من الاتفاقيات الدولية التى سعت إلى إنهاء الحرب فى منطقة دونباس فى أوكرانيا.

يُذكر أن القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، أولكسندر سيرسكى كان قد أعلن الأسبوع الماضى أن مدربين عسكريين فرنسيين سيجرى إرسالهم إلى أوكرانيا قريبا بعد توقيع الوثائق اللازمة بين البلدين.

كما كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي"ناتو"، ينس ستولتنبرج قد ذكر فى وقت سابق، أن الحق فى الدفاع عن النفس يسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية فى حربها ضد روسيا.

وبدورها، أعلنت روسيا أن هذه القوات ستصبح هدفا أولويا للجيش الروسى فور وصولها إلى أوكرانيا، محذرة فرنسا من عواقب هذه الخطوة.