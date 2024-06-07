الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكشف على 8095 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية بلقطر الشرقية فى البحيرة

قافلة طبية
قافلة طبية

اختتمت اليوم أعمال القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية بلقطر الشرقية بأبوحمص،  بمحافظة البحيرة التى اقيمت  تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، ضمن الخدمات المقدمة من خلال"حملة بلدك معاك"، وأقيمت على مدار ستة "٦" أيام ، من السبت ١/ ٦/  وحتى الخميس ٦/٦/ ٢٠٢٤ وبإشراف الدكتور  هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة. 

 

تردد عالي وكبير من المواطنين على القافلة فى أبو حمص.

وسجلت القافلة الطبية العلاجية نسبة تردد عالي وكبير من المواطنين منذ بدايتها السبت الماضي وحتى انتهائها ، حيث تم الكشف خلالها على  ٨٠٩٥ مواطنًا مجانا ، من خلال وجود ١٦ عيادة طبية بوجود ١٤ تخصص، وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة " ٣ عيادات الباطنة ١٥٢٣ -٢ عيادة الأطفال ١٢٢٧  - الجراحة ٥٨٢ - النساء ٣٧٣ - تنظيم الأسرة ١١٥ - العظام  ٩٨١ - الأنف والأذن ٣٦٦ - القلب ٢٤٥ - الجلدية ٨١٦ - المسالك ١٧٨ - الرمد ٦٩٤ - الجلدية ٨١٦ - المخ والأعصاب ٣٣ - الأسنان ٤٥٧" .

 

الكشف المبكر للضغط والسكر خلال أعمال القافلة
 كما سجل معمل الطفيليات ٥٠٥ حالة  ، بالإضافة لوجود عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب،  ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

 

وفي ختام القافلة وجهت الدكتورة بسمة عبدالستار ، منسق القوافل الطبية العلاجية بالبحيرة خالص الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك بالقوافل من جميع الفئات الأطباء والصيادلة وفنيين التسجيل والإداريين والعمال والأمن والسائقين على جهدهم وتفانيهم للظهور بالمظهر المشرف ، وذلك خلال أعمال القافلة التى استمرت لمدة 6 ايام.

قافلة طبية قافلة طبية بابو حمص محافظ البحيرة نهال بلبع دمنهور

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