الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوة نحو المونديال.. منتخب مصر يحقق فوزًا هامًا على بوركينا فاسو بهدفى "تريزيجيه"

مصر وبوركينا فاسو
مصر وبوركينا فاسو

حقق منتخب مصر فوزا هاما على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

سجل هدفي الفراعنة محمود حسن تريزيجيه في الدقيقتين 4 و7 من عمر الشوط الأول.

وجاء هدف بوركينا فاسو عن طريق لاسينا تراوري في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد منتخب مصر عند 9 نقاط في الصدارة وتوقف رصيد بوركينا فاسو عند 4 نقاط في المركز الثالث.

أحداث الشوط الأول

جاء الهدف الأول للفراعنة مبكرًا في الدقيقة الرابعة بعد عرضية من محمد صلاح من الجهة اليسرى ورأسية قوية من تريزيجيه في أقصى الزاوية اليمنى لحارس بوركينا فاسو.

وكاد أن يسجل إمام عاشور الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة عندما تلاعب بمدافع بوركينا فاسو قبل أن ينفرد بالمرمى ويضع الكرة بجوار القائم.

جاء الهدف الثاني عن طريق تريزيجيه في الدقيقة السابعة بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع بوركينا وسدد بقدمه اليسرى في الشباك.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بوركينا فاسو من ركلة حرة سددها المهاجم سانجاري لكنها بعيدة عن المرمى.

تمريرات قصيرة متتالية بين لاعبي منتخب مصر في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.

محمد صلاح حصل على ركلة حرة على حدود منطقة الجزا، وسدد  الكرة قوية أبعدها حارس بوركينا فاسو ببراعة.

وجاء أول ظهور للفريق البوركينابي كان في الدقيقة 325 بعد تسديدة قوية من سانجاري مرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمد الشناوي.

حكم المباراة تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح تريزيجيه وسط مطالبات من لاعبي منتخب مصر بعد عرقلته من الحارس لكن الحكم أشار إلى ركلة ركنية.

تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق إمام عاشور لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

دانجو واتارا أضاع فرصة خطيرة لصالح بوركينا فاسو في الدقيقة 40 بعد مراوغة لمحمد عبد المنعم قبل أن يسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لكنها بعيدة تماما عن المرمى.


أحداث الشوط الثاني

منتخب بوركينا فاسو بدأ الشوط الثاني بقوة بعد أن أجرى 3 تبديلات.

وتغير أداء الفريق البوركينابي حيث شهدت الدقيقة 47 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بوركينا فاسو عن طريق محمد أويدراوجو من ركلة ركنية مرت إلى ركلة مرمى.

في الدقيقة 49 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق إمام عاشور لكنها ارتطمت بالدفاع.

تمريرة طولية رائعة من إمام عاشور إلى تريزيجيه الذي حاول تمرير الكرة من يسار منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالدفاع.

ونجح منتخب بوركينا فاسو في تقليص الفارق في الدقيقة 56 بعد  كرة عرضية من ركلة حرة لصالح بوركينا فاسو ليسدد المهاجم كرة أنقذها الشناوي لترتد إلى لاسينا تراوري الذي سددها في الشباك.

حسام حسن أجرى تغيير في الدقيقة 58 بنزول أكرم توفيق بدلًا من إمام عاشور.

في الدقيقة 68 فرصة لصالح منتخب مصر بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى محمد هاني الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 73 أجرى حسام حسن التغيير الثاني بنزول عمر كمال عبد الواحد بدلا من أحمد سيد زيزو.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق محمد هاني سددها مصطفى محمد لكنها بعيدة عن المرمى.

تصويبة من يسار منطقة الجزاء لصالح بوركينا فاسو عن طريق لاسينا تراوري تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 85 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بوركينا فاسو على رأس محمد كوناتي الذي سدد كرة أبعدها الشناوي بنجاح.

وأجرى حسام حسن تغييرين بنزول إبراهيم عادل وأحمد أمين أوفا بدلا من محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.
 

منتخب مصر منتخب بوركينا فاسو مباراة مصر وبوركينا فاسو محمود حسن “تريزيجيه” تصفيات كاس العالم

مواد متعلقة

تصفيات المونديال.. منتخب مصر يتقدم على بوركينا فاسو بهدفين فى الشوط الأول

تصفيات المونديال.. تريزيجيه يمنح منتخب مصر هدفين مبكرين فى شباك بوركينا فاسو

الأكثر قراءة

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

صندوق النقد الدولى: توصلنا لاتفاق بشأن المراجعة الثالثة لتسهيل الصندوق الممدد مع مصر

بكرى: إعلان التعديل الوزارى الثلاثاء وحركة المحافظين الخميس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

تحرى هلال ذى الحجة 2024 فى السعودية.. الإعلان عن وقفة عرفات وعيد الأضحى بعد قليل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «1-3»

ماجد حبته

.. والشراكة المصرية الكورية

نهى القاضي

لماذا يجب أن نموت؟

د.كريمة الحفناوى

جمهورية فنزويلا البوليفارية والسيادة الشعبية

د. حسين عبدالبصير

"قمة الهرم" فى شنغهاى

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

صور

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

سهرة الحلم.. تدريبات المنتخب استعدادًا لبوركينا فاسو

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها