خطوة نحو المونديال.. منتخب مصر يحقق فوزًا هامًا على بوركينا فاسو بهدفى "تريزيجيه"

حقق منتخب مصر فوزا هاما على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

سجل هدفي الفراعنة محمود حسن تريزيجيه في الدقيقتين 4 و7 من عمر الشوط الأول.

وجاء هدف بوركينا فاسو عن طريق لاسينا تراوري في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد منتخب مصر عند 9 نقاط في الصدارة وتوقف رصيد بوركينا فاسو عند 4 نقاط في المركز الثالث.

أحداث الشوط الأول

جاء الهدف الأول للفراعنة مبكرًا في الدقيقة الرابعة بعد عرضية من محمد صلاح من الجهة اليسرى ورأسية قوية من تريزيجيه في أقصى الزاوية اليمنى لحارس بوركينا فاسو.

وكاد أن يسجل إمام عاشور الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة عندما تلاعب بمدافع بوركينا فاسو قبل أن ينفرد بالمرمى ويضع الكرة بجوار القائم.

جاء الهدف الثاني عن طريق تريزيجيه في الدقيقة السابعة بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع بوركينا وسدد بقدمه اليسرى في الشباك.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بوركينا فاسو من ركلة حرة سددها المهاجم سانجاري لكنها بعيدة عن المرمى.

تمريرات قصيرة متتالية بين لاعبي منتخب مصر في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.

محمد صلاح حصل على ركلة حرة على حدود منطقة الجزا، وسدد الكرة قوية أبعدها حارس بوركينا فاسو ببراعة.

وجاء أول ظهور للفريق البوركينابي كان في الدقيقة 325 بعد تسديدة قوية من سانجاري مرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمد الشناوي.

حكم المباراة تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح تريزيجيه وسط مطالبات من لاعبي منتخب مصر بعد عرقلته من الحارس لكن الحكم أشار إلى ركلة ركنية.

تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق إمام عاشور لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

دانجو واتارا أضاع فرصة خطيرة لصالح بوركينا فاسو في الدقيقة 40 بعد مراوغة لمحمد عبد المنعم قبل أن يسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لكنها بعيدة تماما عن المرمى.



أحداث الشوط الثاني

منتخب بوركينا فاسو بدأ الشوط الثاني بقوة بعد أن أجرى 3 تبديلات.

وتغير أداء الفريق البوركينابي حيث شهدت الدقيقة 47 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بوركينا فاسو عن طريق محمد أويدراوجو من ركلة ركنية مرت إلى ركلة مرمى.

في الدقيقة 49 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق إمام عاشور لكنها ارتطمت بالدفاع.

تمريرة طولية رائعة من إمام عاشور إلى تريزيجيه الذي حاول تمرير الكرة من يسار منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالدفاع.

ونجح منتخب بوركينا فاسو في تقليص الفارق في الدقيقة 56 بعد كرة عرضية من ركلة حرة لصالح بوركينا فاسو ليسدد المهاجم كرة أنقذها الشناوي لترتد إلى لاسينا تراوري الذي سددها في الشباك.

حسام حسن أجرى تغيير في الدقيقة 58 بنزول أكرم توفيق بدلًا من إمام عاشور.

في الدقيقة 68 فرصة لصالح منتخب مصر بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى محمد هاني الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 73 أجرى حسام حسن التغيير الثاني بنزول عمر كمال عبد الواحد بدلا من أحمد سيد زيزو.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق محمد هاني سددها مصطفى محمد لكنها بعيدة عن المرمى.

تصويبة من يسار منطقة الجزاء لصالح بوركينا فاسو عن طريق لاسينا تراوري تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 85 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بوركينا فاسو على رأس محمد كوناتي الذي سدد كرة أبعدها الشناوي بنجاح.

وأجرى حسام حسن تغييرين بنزول إبراهيم عادل وأحمد أمين أوفا بدلا من محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

