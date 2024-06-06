الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخولى لـ"الشاهد": أسامة ياسين هددنا إما تنفيذ طلبات الإخوان أو القضاء على الحركات الشبابية

طارق الخولي
طارق الخولي

أكد طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقة الأحزاب والسياسيين، أنه عقب فوز محمد مرسي بالرئاسة حاولت جماعة الإخوان ضم عدد من الحركات لشبابية لهم، قائلًا: "أسامة ياسين القيادي الإخواني في ذلك الوقت هددنا إما بتنفيذ ما تطلبه جماعة الإخوان أو القضاء على الحركات الشبابية".

وأضاف: "خلال اجتماع مع قيادات الاخوان، وضع أسامة ياسين الخيار أمام الجميع إما أن نختار لطريق الإخوان وينضم إليهم، وكان منهم بعض الحركات والروابط وغيرها، ومنهم اللي رفض وقال أنا متمسك ببلدي وبوطني مهما حصل"، وعلى الطرف الآخر اللي بيرفض كان هناك شكل من الوعيد بالتنكيل والقتل وبالوضع على القوائم وكل هذه الأمور، فكان الخيار "إما جنة الإخوان أو نارهم".

وواصل:"في اللحظة دي كانت لحظة اختيار حقيقية حتى وإحنا بنتذكر دايمًا مسلسل الاختيار، كان هناك اختيار كتير في الطريق دا، وكان التهديد ليا بشكل مباشر إني على قوائم و"ديّتك رصاصة لو شفناك في أي مظاهرة"، بعد ما رفضت الانضمام لهم".

واستكمل: "شوفت دا بعد كدا إن في شباب تم اغتيالهم داخل التظاهرات وكان منهم الصحفي الحسيني أبو ضيف اللي تم اغتياله بشكل مباشر، اللي كان قبل اغتياله كان معايا بفترة قصيرة، أثناء أحداث الاتحادية وما قبلها، والحسيني نفسه كان حالة نفسية خاصة جدًا وكان مُقبل على الحياة ومتفائل بشدة، رغم أن كل الوضع في الوقت الحالي مكنش بيدعو للتفاؤل، لكن هو كان شايف إن بكرة أحسن".

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