الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الخارجية الإيرانية" تعرب عن استعدادها لإجراء انتخابات رئاسية في الخارج

ايران
ايران

شارك مدير عام وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القنصلية في الاجتماع الأول للتحضير للانتخابات الرئاسية الـ14 المقررة في 28 يونيو المقبل، وأعرب عن استعداد الوزارة لذلك.

جاءت تصريحات علي رضا محمودي خلال اللقاء الذي حضره السفير والقنصلية العامة لإيران في ألمانيا في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في برلين.

وبالإشارة إلى أمر المرشد الايراني علي خامنئي بشأن أهمية إجراء الانتخابات ومشاركة الشعب، وكذلك الأمر الأخير الصادر عن القائم بأعمال وزير الخارجية علي باقري إلى جميع السفارات والقنصليات العامة إلى التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية، وأكد أنه يتم توفير الاستعدادات اللازمة بهدف مشاركة واسعة للإيرانيين خارج إيران.

محمد خاتمي يعلن عدم مشاركته في الانتخابات 

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وفي سياق متصل، قال الرئيس السابق محمد خاتمي، الذي يحظى باحترام أغلبية "الإصلاحيين" في إيران، إنه لن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 يونيو إلا إذا سمح لواحد على الأقل من مرشحي جبهة الإصلاح بالترشح.

كما نقلت صحيفة هام ميهان الوسطية اليومية عن خاتمي يوم الأربعاء قوله إن إيران أمامها طريق طويل لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية.

أشارت إحدى الصحف الإصلاحية إلى أن السياسيين الثمانين الذين سجلوا ترشيحهم يختلفون بشكل كبير عن عامة السكان من حيث وجهات النظر السياسية والانتماءات والانتماء العرقي والقيم الدينية وأسلوب الحياة. وفي أفضل السيناريوهات، يمكن أن يمثلوا 30 إلى 35 بالمائة فقط من الشعب.

 ومن المؤكد أن العدد الصغير - ربما أربعة إلى ستة - الذين ستتم الموافقة على مؤهلاتهم سيكون أقل تمثيلاً.

وكان جواد إمام، المتحدث باسم جبهة الإصلاح، وهي منظمة جامعة تضم العديد من الجماعات والأحزاب السياسية "الإصلاحية"، قد قال في وقت سابق إنه بناءً على استراتيجية الجبهة الانتخابية، فإن الائتلاف لن يشارك في الانتخابات إلا إذا حصل أحد مرشحيه على موافقة مجلس صيانة الدستور.

إيران الانتخابات الايرانية الانتخابات الرئاسية الرئاسة الإيرانية خامنئي

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