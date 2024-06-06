إيهاب الملاح: ارتفاع أسعار الورق من أكبر التحديات التي تواجه سوق النشر حاليًا

قال إيهاب الملاح، الكاتب الصحفي والمتخصص في التراث والتاريخ الثقافي، إن ارتفاع أسعار الورق تعتبر واحدة من التحديات الكبرى التي تواجه كل الناشرين؛ سواء الحكوميين أو غير الحكوميين.

وأضاف الملاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة ON، أن الارتفاع المذهل في الأسعار والأزمة الاقتصادية، لافتًا إلى أنه بالنسبة لإصدار "اقرأ" فإن طبيعة حجمها وطبيعة المساحة والشكل التاريخي، فإننا نتحدث عن إصدار في حجم الجيب، به عدد صفحات من المفترض أننا نحاول الالتزام به، بحيث لا يزيد عن الحد المقدّر له.

وأوضح أن الإصدارات الجديدة من "اقرأ" أو حتى في وضعها الحالي لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 50 جنيه، لافتًا إلى أن أسعار الكتب وصلت في حدها الأدنى لأرقام ضعف هذا الرقم مرتين أو ثلاث مرات.

وتابع: "نحن نقول على قدر ما نستطيع، وفي الحدود التي نستطيع أن نقدم فيها هذا المحتوى لقارئ ينتظره قدر المستطاع".