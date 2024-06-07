الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز

الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي، وترصد "الدستور" خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بالاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث يمكن  للمسجلين الجدد ببرنامج تكافل وكرامة الدخول على موقع بوابة الاستعلام عن إيدينا، كالأتي:

خطواط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

  • للاستعلام الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي يختار المستفيد أيقونة برنامج تكافل وكرامة.
  • يتم الضغط على أيقونة الاستعلام عن الأسماء الجُدد في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي.
  • ثم يقوم المستفيد بتسجل الرقم القومي الخاص به.
  • يتم الضغط على كلمة استعلام.
  • نتيجة الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة، كذلك موعد استلام الفيزا.

شروط التقديم لبرنامج تكافل وكرامة

1- يتطلب للمتقدمين برنامج تكافل وكرامة الأسر التي لديها أطفال من سن الميلاد حتى سن 18 سنة ومسجلين في المدارس الحكومية.

2- رب الأسرة أو زوجته مما لا يحصلون على أي معاش محول أو معاش تأميني.

3- للأسر التي لا تحصل على مساعدات منتظمة من أي جهات أخرى.

4- للأسر التي لا تمتلك أراضي مزروعة أكثر من نصف فدان.

5- للأسر التي لا تمتلك أي سيارات، أو جرارات زراعية أو رؤوس مواشي، أو عقارات، عدا محل السكن.

6- رب الأسرة أو زوجته مما لا يعملون في وظائف حكومية أو خاصة.

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رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

شروط التقديم لبرنامج كرامة

  • أن يكون مريض بمرض مزمن، يعوقه عن العمل، ويثبت ذلك بتقرير طبي رسمي صادر عن اللجنة الطبية «القومسيون».
  • أن تكون نسبة العجز أكثر من 50%.
  • المسنون الذين تتعدى أعمارهم 65 سنة.

رسوم مقابل التقديم لبرنامج تكافل وكرامة

وكانت قد أكدت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال موقعها الرسمي، أن التقديم في برنامج تكافل وكرامة مجانًا ولا يدفع المواطن أي رسوم مالية، من خلال الوحدة الاجتماعية لنطاق السكن، وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم في حالة تكافل وكرامة كالتالي:

الأوراق المطلوبة للتقديم في حالة تكافل وكرامة 2024

  • شهادات ميلاد الأطفال كمبيوتر.
  • إثبات قيد الأطفال في مدارس حكومية.
  • بطاقة الرقم القومي السارية للأب والأم.
  • وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة في هذه الحالات.
  • خطاب رسمي من السجن في حالة سجن رب الأسرة.
  • صورة بطاقة التموين للأسر المسجلين في منظومة الدعم التمويني والمستفيدين من الدعم على السلع الغذائية والخبز.

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موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024

وزارة التضامن الاجتماعي شروط التقديم لبرنامج كرامة الأسماء الجدد تكافل وكرامة الأوراق المطلوبة للتقديم في حالة تكافل وكرامة

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