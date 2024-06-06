الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

6 طالبات في المركز الأول.. وكيل "تعليم كفر الشيخ" يُكرم أوائل الشهادة الإعدادية

تكريم الطلاب
تكريم الطلاب

كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الـ 10 الأوائل من طلاب الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023-2024م، بحضور عبد العزيز ابو موته، مدير إدارة التعليم الإعدادي.

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وقد شهد اللقاء حضورا لافتا لعدد كبير من أولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم فرحتهم، والحاصلين  على المركز الأول على مستوى المحافظة 6 طالبات، بسملة عصام، إدارة سيدي غازي، ونبيلة علاء، إدارة الحامول، وحبيبة شريف، إدارة سيدى سالم، وروان أحمد، إدارة بلطيم، ونعمة عبد المنعم، إدارة شرق كفرالشيخ، والطالبة مريم جبارة، إدارة الحامول، وتقاسم المركز الثاني على مستوى المحافظة 4 طلاب، أسماء أشرف، إدارة قلين وأحمد رجب، إدارة قلين، ورمضان أحمد، إدارة قلي، ولقاء محمد، إدارة فوه.

 

  • وكيل وزارة التربية والتعليم يشكر الطلاب

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير  لأولياء الأمور، لجهودهم مع الطلاب طوال عام دراسي كامل سخروا فيه كل الإمكانيات لتحقيق تلك الغاية فهم شركاء نجاح، مهنئًا الطلاب، مؤكدًا أن تحقيق التفوق يحملكم مسؤولية الاستمرارية، والحفاظ على هذا التفوق الذي لم يأت صدفة ولكن عن جد واجتهاد.

وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024م بنسبة نجاح 86.5%، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، ومحمد عبدالمقصود، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

و‎أوضح محافظ كفرالشيخ أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 61 ألفًا و320 طالبًا، تغيب منهم 313 طالبًا، وحضر منهم الامتحانات 61 ألفًا و7 طلاب، ونجح منهم 52 ألفًا و822 طالبًا، بنسبة 86.5%، كذا نتيجة الشهادة الإعدادية لغات تقدم 1401 طالب، تغيب منهم 4 طلاب، وحضر منهم 1397 طالبًا، ونجح منهم 1373 طالبًا، بنسبة نجاح 98.5%، بالإضافة للشهادة الإعدادية منازل، تقدم 172 طالبًا، تغيب منهم 21، وحضر منهم 151، ونجح منهم 125، بنسبة نجاح 82.5%.

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