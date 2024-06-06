طارق الخولى لـ "الشاهد": الإخوان فصيل ضال بلا عقيدة أو انتماء

روى النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شهادته حول 30 يونيو، مؤكدًا أن جماعة الإخوان فصيل ليس لديه عقيدة وطنية، ومصر لم تكن في اهتمامهم.



وقال الخولي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news: "الأيام دي مكناش بنفكر فيها على أمننا الشخصي ولا على حياتنا، وحتي لما كنا بنقعد نفتكر إزاي مكناش خايفين على نفسنا ولا على أسرنا وأولادنا، كنا بنتذكر إن في هم أكبر وهو بلادنا، كان لدينا قلق أكبر أن المواطنين اللي نزلوا في 2011، كان عندهم قلق إنهم ممكن يكونوا جزءًا من وصول الإخوان للحُكم".

وأضاف: "كان فيه تأنيب ضمير لديهم، أيضًا إعادة قراءة أن المسألة ليس لها علاقة بفصيل سياسي بيستولي على الحُكم، نحن نتحدث عن فصيل لا يمتلك عقيدة وطنية ولا فكرة الوطن، وقال مرشدهم كلمته الشهيرة "طز في مصر" وهذا هو سبب الرعب اللي كنا فيه، لأن دي عقيدة جماعة الإخوان لا يهمهم مصر في شىء، ولكن اللي يهمهم إنهم يبنوا دولة الإخوان، ودا الأساس اللي كانوا بيشتغلوا عليه وأساس من أسس التركيبة العقدية والنفسية اللي بنوا عليهم حتى كوادرهم الشبابية".