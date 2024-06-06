الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طارق الخولى لـ "الشاهد": الإخوان فصيل ضال بلا عقيدة أو انتماء

النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي

روى النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شهادته حول 30 يونيو، مؤكدًا أن جماعة الإخوان فصيل ليس لديه عقيدة وطنية، ومصر لم تكن في اهتمامهم.
 

وقال الخولي،  خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news: "الأيام دي مكناش بنفكر فيها على أمننا الشخصي ولا على حياتنا، وحتي لما كنا بنقعد نفتكر إزاي مكناش خايفين على نفسنا ولا على أسرنا وأولادنا، كنا بنتذكر إن في هم أكبر وهو بلادنا، كان لدينا قلق أكبر أن المواطنين اللي نزلوا في 2011، كان عندهم قلق إنهم ممكن يكونوا جزءًا من وصول الإخوان للحُكم".

وأضاف: "كان فيه تأنيب ضمير لديهم، أيضًا إعادة قراءة أن المسألة  ليس لها علاقة بفصيل سياسي بيستولي على الحُكم، نحن نتحدث عن فصيل لا يمتلك عقيدة وطنية ولا فكرة الوطن، وقال مرشدهم كلمته الشهيرة "طز في مصر" وهذا هو سبب الرعب اللي كنا فيه، لأن دي عقيدة جماعة الإخوان لا يهمهم مصر في شىء، ولكن اللي يهمهم إنهم يبنوا دولة الإخوان، ودا الأساس اللي كانوا بيشتغلوا عليه وأساس من أسس التركيبة العقدية والنفسية اللي بنوا عليهم حتى كوادرهم الشبابية".

الأكثر قراءة

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

صندوق النقد الدولى: توصلنا لاتفاق بشأن المراجعة الثالثة لتسهيل الصندوق الممدد مع مصر

بكرى: إعلان التعديل الوزارى الثلاثاء وحركة المحافظين الخميس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

تحرى هلال ذى الحجة 2024 فى السعودية.. الإعلان عن وقفة عرفات وعيد الأضحى بعد قليل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «1-3»

ماجد حبته

.. والشراكة المصرية الكورية

نهى القاضي

لماذا يجب أن نموت؟

د.كريمة الحفناوى

جمهورية فنزويلا البوليفارية والسيادة الشعبية

د. حسين عبدالبصير

"قمة الهرم" فى شنغهاى

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

صور

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

سهرة الحلم.. تدريبات المنتخب استعدادًا لبوركينا فاسو

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها