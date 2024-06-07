الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أفلام عيد الأضحى 2024| كم سعر تذكرة السينما؟

سينما
سينما

ينتظر الجمهور المواسم والأعياد لمشاهدة الأفلام السينمائية الجديدة بدور العرض السينمائي والذي تعتبر خروجه أساسية لمعظم الشعب المصري في تلك المناسبات.

 

وتفصلنا أيام قليلة على حلول عيد الأضحى المبارك 2024 والذي يشهد عرض 5 أفلام سينمائية جديدة لكبار النجوم وهم كل من “ولاد رزق 3”، و"اللعب مع العيال"، و"عصابة الماكس"، و"جوازة توكسيك"، و"أهل الكهف".

أفلام عيد الأضحي.. ماذا قال روّاد السوشيال عن فيلم "اللعب مع العيال"؟

أفلام عيد الأضحى 2024| كم سعر تذكرة السينما؟

وتشهد سينمات وسط البلد بالقاهرة إقبال كبير من الجمهور لحضور ومشاهدة الأعمال السينمائية بالإضافة إلى سينمات المولات الشهيرة، ويرصد الدستور في السطور التالية أسعار تذاكر أبرز دور العرض السينمائي في القاهرة.

 

وتتراوح أسعار سينمات شارع عماد الدين بوسط القاهرة بين 35 جنيها مصريا للحفلات الصباحية، و50 جنيها للحفلات المسائية.

 

فيما تتراوح بعض السينمات الأخرى في وسط البلد بين 60 و70 جنيها مصريا للحفلات الصباحية و90 جنيها للحفلات المسائية.

 

فيما تتباين أسعار تذاكر قاعات السينمات المتواجدة بالمولات التجارية الشهيرة وذلك حسب الخدمة المقدمة والتقنيات الحديثة التي تتباين من سينما للأخرى.

 

أسعار تذاكر سينما الشعب

وتعرض بعض الأفلام السينمائية التي تشارك في موسم أفلام عيد الأضحى 2024 بعدد من قصور الثقافة بسينما الشعب، والتي تبدأ من 20 جنيها للحفلات الصباحية، و40 جنية للحفلات المسائية.

 

أفلام عيد الأضحى 2024

  • فيلم ولاد رزق 3 - القاضية بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال. بجانب ظهور عددٍ من ضيوف الشرف، أبرزهمكريم عبدالعزيز، وبطل الملاكمة العالمي تايسون فيوري. وهو من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.
  • فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، كلا من أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، بيومي فؤاد، دينا محسن ويزو، وعدد كبير من ضيوف الشرف.
  • فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمي، روبي، محمد أسامة أوس أوس، لبلبة، حاتم صلاح، أحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف. ومن تأليف أمجد الشرقاوي، وفادي أبوالسعود والفيلم من إخراج حسام سليمان.
  • فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، محمد ممدوح، فتحي عبدالوهاب، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز، ريم مصطفى، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.
  • فيلم جوازة توكسيك بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

اقرأ أيضاً 

أفلام عيد الأضحي.. ماذا قال روّاد السوشيال عن فيلم "اللعب مع العيال"؟

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية افلام عيد الأضحى 2024 افلام عيد الأضحى تذكرة السينما السينما سينما الشعب فيلم اللعب مع العيال فيلم عصابة الماكس فيلم اهل الكهف فيلم جوازة توكسيك

مواد متعلقة

خالد سرحان: "أنا أهلاوي.. ومش عارف بطولاته كام من كترها"

لطيفة لـ"الدستور": أغاني ألبوم مفيش ممنوع تعبر عني بشكل كبير

حفلات العيد.. مي فاروق تحيي حفلًا غنائيًا في الدوحة

لطيفة لـ«الدستور»: «أختار الأغاني بقلبى».. وكل الأشكال الموسيقية في ألبوم «مفيش ممنوع»

أم الدنيا 2.. احتفالية كبرى بالكاتدرائية لإطلاق وثائقى رحلة العائلة المقدسة على «WATCH IT»

أشرف سلمان: مسلسل "أم الدنيا" عمل هام لتوثيق تاريخ وحضارة مصر

بحضور البابا تواضروس.. بدء احتفالية دخول العائلة المقدسة إلى مصر

مخرج "أم الدنيا 2" لـ"الدستور": فخور بعرض العمل فى الكاتدرائية

الأكثر قراءة

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

عاجل.. على أعتاب أمريكا.. سفن حربية وغواصة نووية روسية تستعد للرسو فى كوبا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

صندوق النقد الدولى: توصلنا لاتفاق بشأن المراجعة الثالثة لتسهيل الصندوق الممدد مع مصر

بكرى: إعلان التعديل الوزارى الثلاثاء وحركة المحافظين الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «1-3»

ماجد حبته

.. والشراكة المصرية الكورية

نهى القاضي

لماذا يجب أن نموت؟

د.كريمة الحفناوى

جمهورية فنزويلا البوليفارية والسيادة الشعبية

د. حسين عبدالبصير

"قمة الهرم" فى شنغهاى

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

صور

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

سهرة الحلم.. تدريبات المنتخب استعدادًا لبوركينا فاسو

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها