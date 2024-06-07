ينتظر الجمهور المواسم والأعياد لمشاهدة الأفلام السينمائية الجديدة بدور العرض السينمائي والذي تعتبر خروجه أساسية لمعظم الشعب المصري في تلك المناسبات.

وتفصلنا أيام قليلة على حلول عيد الأضحى المبارك 2024 والذي يشهد عرض 5 أفلام سينمائية جديدة لكبار النجوم وهم كل من “ولاد رزق 3”، و"اللعب مع العيال"، و"عصابة الماكس"، و"جوازة توكسيك"، و"أهل الكهف".

أفلام عيد الأضحى 2024 | كم سعر تذكرة السينما؟

وتشهد سينمات وسط البلد بالقاهرة إقبال كبير من الجمهور لحضور ومشاهدة الأعمال السينمائية بالإضافة إلى سينمات المولات الشهيرة، ويرصد الدستور في السطور التالية أسعار تذاكر أبرز دور العرض السينمائي في القاهرة.

وتتراوح أسعار سينمات شارع عماد الدين بوسط القاهرة بين 35 جنيها مصريا للحفلات الصباحية، و50 جنيها للحفلات المسائية.

فيما تتراوح بعض السينمات الأخرى في وسط البلد بين 60 و70 جنيها مصريا للحفلات الصباحية و90 جنيها للحفلات المسائية.

فيما تتباين أسعار تذاكر قاعات السينمات المتواجدة بالمولات التجارية الشهيرة وذلك حسب الخدمة المقدمة والتقنيات الحديثة التي تتباين من سينما للأخرى.

أسعار تذاكر سينما الشعب

وتعرض بعض الأفلام السينمائية التي تشارك في موسم أفلام عيد الأضحى 2024 بعدد من قصور الثقافة بسينما الشعب، والتي تبدأ من 20 جنيها للحفلات الصباحية، و40 جنية للحفلات المسائية.

أفلام عيد الأضحى 2024

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال. بجانب ظهور عددٍ من ضيوف الشرف، أبرزهمكريم عبدالعزيز، وبطل الملاكمة العالمي تايسون فيوري. وهو من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال. بجانب ظهور عددٍ من ضيوف الشرف، أبرزهمكريم عبدالعزيز، وبطل الملاكمة العالمي تايسون فيوري. وهو من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني. فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، كلا من أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، بيومي فؤاد، دينا محسن ويزو، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمي، روبي، محمد أسامة أوس أوس، لبلبة، حاتم صلاح، أحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف. ومن تأليف أمجد الشرقاوي، وفادي أبوالسعود والفيلم من إخراج حسام سليمان.

فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، محمد ممدوح، فتحي عبدالوهاب، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز، ريم مصطفى، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

فيلم جوازة توكسيك بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.