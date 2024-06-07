يهتم محبو الرياضة بمتابعة جدول مواعيد مباريات اليوم مع بدء مباريات تصفيات كأس العالم، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7-6-2024 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم

مباريات اليوم تصفيات كأس العالم - أمريكا الشمالية:

هايتي ضد سانت لوسيا - الساعة 00:00

ضد - الساعة 00:00 بنما ضد غيانا - الساعة 03:30

ضد - الساعة 03:30 الهندوراس ضد كوبا - الساعة 03:30

ضد - الساعة 03:30 السلفادور ضد بويرتو ريكو - الساعة 05:30

ضد - الساعة 05:30 كوستاريكا ضد سانت كيتس ونيفس - الساعة 05:30

مباريات اليوم تصفيات كأس العالم - أفريقيا

كينيا ضد بوروندي - الساعة 16:00

ضد - الساعة 16:00 موزمبيق ضد الصومال - الساعة 16:00

ضد - الساعة 16:00 زمبابوي ضد ليسوثو - الساعة 16:00

ضد - الساعة 16:00 أنجولا ضد إسواتيني - الساعة 19:00

ضد - الساعة 19:00 أوغندا ضد بوتسوانا - الساعة 19:00

ضد - الساعة 19:00 مدغشقر ضد جزر القمر - الساعة 19:00

ضد - الساعة 19:00 ساحل العاج ضد الجابون - الساعة 22:00

ضد - الساعة 22:00 المغرب ضد زامبيا - الساعة 22:00

ضد - الساعة 22:00 نيجيريا ضد جنوب إفريقيا - الساعة 22:00

مباريات اليوم الدوري الفنلندي الممتاز

هاكا ضد ماريهامن - الساعة 18:00

ضد - الساعة 18:00 كوسيسي اف سي ضد إنتر توركو - الساعة 18:00

ضد - الساعة 18:00 فاسان بالوسورا ضد إلفيس تامبيري - الساعة 18:00

ضد - الساعة 18:00 هلسنكي ضد سيناجون - الساعة 20:00

القنوات الناقلة مباريات اليوم

يتم نقل مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي لها حقوق بث مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وتذاع مباراة تونس وغينيا الاستوائية على فضائية beIN Sports HD 3، كما سيتم إذاعة المباراة على شبكة قنوات SSC SPORT السعودية.