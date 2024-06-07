الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7-6-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يهتم محبو الرياضة بمتابعة جدول مواعيد مباريات اليوم مع بدء مباريات تصفيات كأس العالم، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7-6-2024 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم

مباريات اليوم تصفيات كأس العالم - أمريكا الشمالية:

  • هايتي ضد سانت لوسيا - الساعة 00:00
  • بنما ضد غيانا - الساعة 03:30
  • الهندوراس ضد كوبا - الساعة 03:30
  • السلفادور ضد بويرتو ريكو - الساعة 05:30
  • كوستاريكا ضد سانت كيتس ونيفس - الساعة 05:30

مباريات اليوم تصفيات كأس العالم - أفريقيا

  • كينيا ضد بوروندي - الساعة 16:00
  • موزمبيق ضد الصومال - الساعة 16:00
  • زمبابوي ضد ليسوثو - الساعة 16:00
  • أنجولا ضد إسواتيني - الساعة 19:00
  • أوغندا ضد بوتسوانا - الساعة 19:00
  • مدغشقر ضد جزر القمر - الساعة 19:00
  • ساحل العاج ضد الجابون - الساعة 22:00
  • المغرب ضد زامبيا - الساعة 22:00
  • نيجيريا ضد جنوب إفريقيا - الساعة 22:00

مباريات اليوم الدوري الفنلندي الممتاز

  • هاكا ضد ماريهامن - الساعة 18:00
  • كوسيسي اف سي ضد إنتر توركو - الساعة 18:00
  • فاسان بالوسورا ضد إلفيس تامبيري - الساعة 18:00
  • هلسنكي ضد سيناجون - الساعة 20:00

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو بتصفيات مونديال 2026 وترتيب أول مجموعة

استعدادات أمنية لتأمين مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو غدًا

القنوات الناقلة مباريات اليوم

يتم نقل مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي لها حقوق بث مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وتذاع مباراة تونس وغينيا الاستوائية على فضائية beIN Sports HD 3، كما سيتم إذاعة المباراة على شبكة قنوات SSC SPORT السعودية.

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