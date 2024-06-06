إقبال كبير على مقاهي مطروح لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني وبوركينا فاسو (صور)

شهدت المقاهي والكافيهات بمحافظة مطروح، إقبالا من المواطنين لمشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ورصد «الدستور» إقبال المواطنين الكثيف لمشاهدة مواجهة المنتخب الوطني وبوركينا فاسو.



شاشات عرض

وأكد حسام الدين حسن صاحب احد الكافيهات بمدينة مرسي مطروح خلال حديثة لـ"الدستور"، انه يتم بشكل دوري تجهيز شاشات 3 متر لعرض المباريات موضحا أنه تم تجهيز أماكن استقبال المواطنين وتجهيز الشاشات “ الدخول بالمجان.. وابطال مصر هيشرفونا في كأس العالم ”.

26 رحلة طيران استقبلها مطار مرسى مطروح

من ناحية أخرى، أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ان مطار مرسي مطروح الدولي استقبل اليوم الخميس، رحلتي طيران شارتر من دولة التشيك ليصل إجمالي عدد الرحلات التى تم استقبالها 26 رحلة طيران سياحية منذ بداية الموسم السياحى الصيفى في مايو الماضي 2024م.

واستمر تدفق حركة السياحة الداخلية من محافظات الجمهورية للاستمتاع بشواطئ المحافظة ومقوماتها السياحية المتميزة والفريدة.

البروشورات الدعائية وكروت البوستال

وأشار محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، أنه يتم استقبال رحلات الطيران السياحية بالترحيب بالسائحين، وتوزيع الورود والهدايا العينية والكتيبات التعريفية باللغات المختلفة والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية من خلال الإدارة العامة للسياحة والمصايف وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة مع متابعة وصول الرحلات والتنسيق المستمر مع مطارى مرسى مطروح والعلمين الدوليين، وكذلك التنسيق مع الشركات والفنادق السياحية ومتابعة تسكينهم والبرامج السياحية المقترحة لهم لزيارتها وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

إقبال كبير على مقاهي مطروح

إقبال كبير على مقاهي مطروح

إقبال كبير على مقاهي مطروح

إقبال كبير على مقاهي مطروح

إقبال كبير على مقاهي مطروح

إقبال كبير على مقاهي مطروح

1000273023

1000273035

1000273039

1000273031