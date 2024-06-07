الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فضل صيام 10 أيام قبل عيد الأضحى 2024؟.. الإفتاء تجيب

صيام
صيام

فضل صيام ١٠ أيام قبل عيد الأضحى ٢٠٢٤ ، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها يوميا من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

 

فضل صيام ١٠ أيام  قبل عيد الأضحى ٢٠٢٤ ؟

أجابت دار الإفتاء المصرية من خلال فترة البث المباشر على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك عن سؤال أحد المواطنين بخصوص صيام العشرة الأوائل من ذى الحجة وكان السؤال هو : فضل صيام ١٠ أيام  قبل عيد الأضحى ٢٠٢٤ ؟

 

وقالت دار الإفتاء خلال البث المباشر :تأتي العشر الأوائل من ذي الحجة في المرتبة الأولى في الثواب عند الله عز وجل، وقد أبلغنا رسولنا الكريم أنها من أحب وأقرب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى، حيث تمتاز هذه الأيام بالأجر الكبير للأعمال الصالحة التي يقوم بها المسلم فيها.

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واستطردت دار الإفتاء قائلة يعتبر الصيام خلال العشر الأوائل من ذي الحجة أمر مُفضل عند الله ومُستحب للمؤمنين، موضحة أن الصيام في هذه الأيام يعد من الطاعات العظيمة التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام – يعني أيام العشر – قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء» .

 

واستشهدت دار الإفتاء بما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد».

 

وأشارت الإفتاء إلى أن صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة له الأجر والثواب العظيم، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صيام هذا اليوم يكفر سنة ماضية والسنة الآتية.

 

الأعمال المستحبة فى العشرة الأوائل من ذى الحجة ؟
عن الأعمال المستحبة فى  العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، قالت دار الإفتاء ان الله يفتح  أبواب رحمته وبركته على عباده، موضحة أن يوم عرفة هو أحد أهم الأيام في هذا الشهر، والصيام فيه يكفر السنة الماضية والقادمة.

 

وأشارت دار الإفتاء إلى أن أفضل الأعمال خلال هذه الأيام كالتالى ؛

تكبيرات التشريق والتي تبدأ من فجر يوم عرفة، وتنتهي بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق 13 ذي الحجة، حيث يُحب للمسلم أن يُكبر بقول: “الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد”.

 

إخراج الصدقات وأداء صلوات النوافل والسُنة في هذه الأيام تكون من أعظم الطاعات والأعمال النافعة.

 

قراءة القرآن والاستغفار والذكر أفضل الأعمال في هذه الأيام المباركة.

 

بر الأقارب وصلة الرحم وزيارة المرضى والمحتاجين تعد من الأعمال المُستحبة في هذا الوقت.

 

تجهيز وشراء الأضُحية المُراد ذبحها في عيد الأضحى المُبارك يُعتبر من الأعمال المُستحبة في هذه الأيام.

 

كما ينبغي على المؤمن أن يكثر من الدعاء والاستغفار في هذه الأيام المباركة.

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