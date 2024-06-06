الخميس 06 يونيو 2024
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قريبًا شاطئ لذوى الهمم بالأنفوشى.. رئيس مصايف الإسكندرية يكشف التفاصيل (فيديو)

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصا

كشف الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بـ الإسكندرية، عن تفاصيل افتتاح شاطئ جديد لذوي الهمم  بمنطقة الأنفوشي وسط الإسكندرية قريبًا، ليضاف إلى شاطئ ذوي الهمم بالمندرة شرق المدينة ويكون بالإسكندرية 2 شاطئ مجاني لاستقبال لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة من الإسكندرية وخارجها.

وأضاف عبدالرازق في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم اختيار شاطئ "سيد درويش" بالأنفوشي بنطاق حي الجمرك، حيث جار العمل على قدم وساق لاستكمال كافة التجهيزات بالشاطئ، حيث من المتوقع افتتاح الشاطئ لذوي الهمم بعد أسبوعين.

وأوضح أن شاطئ ذوي الهمم الجديد هو هدية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لأبنائه من ذوي الهمم، حيث وجه بسرعة تجهيزات الشاطئ عقب دخول شاطئ المندرة ضمن شواطئ مشروع توسعة الكورنيش، وذلك لاستقبال أبنائنا من ذوي الهمم من كافة المحافظات وتوفير أجواء ترفيهية. 

ثبوت أسعار تذاكر الشواطئ

وأكد رئيس مصايف الإسكندرية، أن أسعار تذاكر الشواطئ ما زالت مستمرة مثل العام الماضي، لافتًا أن أسعار الشواطئ لم تتغير منذ 3سنوات، فضلا عن تواجد 2 شاطئ مجاني وهما المندرة المجاني والذي سيفتتح عقب إتمام مشروع توسعة طريق الكورنيش، بجانب شاطئ سيد درويش بمنطقة الأنفوشي في بحري.

وتابع أن الشواطئ العامة سعر التذكرة بها هي 5 جنيهات، وشواطئ الخدمة لمن يطلبها 10جنيهات، والشواطئ المميزة 15جنيها، والشواطئ السياحية 25 جنيها.

إرشادات مصايف الإسكندرية للمصطافين

وأشار رئيس مصايف الإسكندرية إلى عدد من الإرشادات للمصطافين على الشواطئ ومنها:

- إتباع كافة التعليمات الموجهة من المنقذين على الشواطئ لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

- الحفاظ على نظافة البيئة والشواطئ، من خلال تجميع المخلفات الخاصة بالأسرة وإلقائها صناديق القمامة المخصصة للمخلفات على الشواطئ.

-الحفاظ على الآداب العامة وعدم الخروج خارج الشاطئ بملابس السباحة  

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