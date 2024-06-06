تصفيات المونديال.. منتخب مصر يتقدم على بوركينا فاسو بهدفين فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وبوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 بتقدم الفراعنة بهدفين دون رد.

سجل هدفي الفراعنة محمود حسن تريزيجيه في الدقيقتين 4 و7 من عمر الشوط الأول.

جاء الهدف الأول للفراعنة مبكرًا في الدقيقة الرابعة بعد عرضية من محمد صلاح من الجهة اليسرى ورأسية قوية من تريزيجيه في أقصى الزاوية اليمنى لحارس بوركينا فاسو.

وكاد أن يسجل إمام عاشور الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة عندما تلاعب بمدافع بوركينا فاسو قبل أن ينفرد بالمرمى ويضع الكرة بجوار القائم.

جاء الهدف الثاني عن طريق تريزيجيه في الدقيقة السابعة بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع بوركينا وسدد بقدمه اليسرى في الشباك.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بوركينا فاسو من ركلة حرة سددها المهاجم سانجاري لكنها بعيدة عن المرمى.

تمريرات قصيرة متتالية بين لاعبي منتخب مصر في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.

محمد صلاح حصل على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء.

وسدد محمد صلاح الكرة قوية أبعدها حارس بوركينا فاسو ببراعة.

أول ظهور للفريق البوركينابي كان في الدقيقة 325 بعد تسديدة قوية من سانجاري مرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمد الشناوي.

حكم المباراة تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح تريزيجيه وسط مطالبات من لاعبي منتخب مصر بعد عرقلته من الحارس لكن الحكم أشار إلى ركلة ركنية.

تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق إمام عاشور لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

دانجو واتارا أضاع فرصة خطيرة لصالح بوركينا فاسو في الدقيقة 40 بعد مراوغة لمحمد عبد المنعم قبل أن يسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لكنها بعيدة تماما عن المرمى.