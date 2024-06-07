أفلام عيد الأضحى 2024.. قصة وأبطال كل فيلم

أيام قليلة تفصلنا عن منافسة سينمائية ضخمة لمجموعة من الأفلام التي تعرض خلال موسم أفلام عيد الأضخى 2024، والذي يشهد منافسة شرسة بين أبطال الأعمال المعروضة والتي تتنوع بين الفانتازيا والكوميديا والأكشن.

خريطة أفلام عيد الأضحى 2024

ويشارك في موسم أفلام عيد الأضحى 2024 أربعة أفلام سينمائية لكبار نجوم الفن من مصر والوطن العربي لتكون بداية قوية لموسم سينمائي قوي لصيف 2024، ويرصد "الدستور" في السطور التالية خريطة أفلام عيد الأضحى 2024 وقصة وأبطال كل فيلم:

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية

ويعود أسود الأرض من جديد من خلال الجزء الثالث من الفيلم السينمائي الشهير "ولاد رزق" والذي يرفع شعار "القاضية"، وتدور قصته في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق حول انفصال الأخوة الأربعة وابتعادهم عن حياة الجريمة، ليعود شبح من الماضي يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة من جديد حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 - القاضية

أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، محمد ممدوح، ماجد الكدواني، سيد رجب.

منى ممدوح، نسرين أمين، محمد لطفي، الملاكم البريطاني تايسون فيوري، أسماء جلال، كريم عبد العزيز، إياد نصار.

تأليف صلاح الجهيني، إخراج شريف عرفة.

فيلم عصابة الماكس

ويستمر الفنان أحمد فهمي بالمشاركة في المواسم السينمائية الهامة وذلك بفيلم "عصابة الماكس" والذي تدور قصته في إطار من الكوميديا والتشويق حول شخصية "المكسيكي" الذي يقوم بتنفيذ العديد من عمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة ليجد نفسه متورط في عملية كبيرة ويضطر للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها لكنه يكتشف أنهم يورطونه ويهددون نجاح العملية.

أبطال فيلم عصابة الماكس

أحمد فهمي، روبي، محمد أسامة "أوس أوس"، حاتم صلاح، لبلبة، أحمد فهيم.

ضيوف الشرف كل من: أحمد السقا، حمدي الميرغني، كريم فهمي، هشام ماجد، محمد ثروت، محمد لطفي.

تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.

فيلم أهل الكهف

ويخرج فيلم أهل الكهف إلى النور، وذلك بعد أن شهد عدة تأجيلات ليشارك في النهاية بموسم أفلام عيد الأضحى 2024، وتدور قصته في إطار من الفانتازيا والخيال والإثارة حول ثلاث أشخاص يستيقظون من نومهم بعد مرور ثلاثة قرون من الزمن ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعًا قويًا.

أبطال فيلم أهل الكهف

خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمود حميدة، أحمد فؤاد سليم، أحمد عيد.

أحمد وفيق، فتحي عبد الوهاب، هاجر أحمد، بسنت شوقي، رشوان توفيق، جميل برسوم، أحمد بدير، صبري فوازـ مصطفى فهمي، ماجد المصري، خالد الصاوي.

تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

خريطة أفلام عيد الأضحى 2024

فيلم اللعب مع العيال

ويخوض النجم محمد عادل إمام منافسة أفلام عيد الأضحى 2024 بفيلم "اللعب مع العيال"، وذلك بعد النجاح الأخير الذي حققه بفيلمه الأخير "أبو نسب"، وتدور أحداث فيلم اللعب مع العيال في إطار من الكوميديا حول مدرس تاريخ ينقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

محمد إمام، أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، دينا محسن "ويزو".

بيومي فؤاد، حجاج عبد العزيز، سليمان عيد، محمود السيسي، وفاء السيد، هشام منصور.

تأليف وإخراج شريف عرفة.

فيلم جوازة توكسيك

ويعود الثنائي ليلى علوي، وبيومي فؤاد من جديد بفيلم "جوازة توكسيك" ليقدم الثاني تجربة مختلفة وجديدة واستمرار لسلسة الأفلام الذي قدموها سويًا للجمهور، وتدور قصة العمل حول شخصان يريدان الزواج وتتصادم العائلتين حين الاتفاق على الزواج؛ بسبب اختلاف العادات والتقاليد سويًا، ليلجئان إلى سلسلة من الحيل والمقالب المضحكة لإيقاف الزفاف.

أبطال فيلم جوازة توكسيك

ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس.

تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

أفلام عيد الأضحى 2024

أفلام عيد الأضحى 2024

أفلام عيد الأضحى 2024

أفلام عيد الأضحى 2024

أفلام عيد الأضحى 2024