مواعيد قطارات عيد الأضحى 2024 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تتعلق بمواعيد قطارات عيد الأضحى 2024

مواعيد قطارات عيد الأضحى ٢٠٢٤

قطار خاص تانجو رقم 2040 من القاهرة إلى الأقصر: يقوم من القاهرة الساعة 8:40 مساء يصل الأقصر الساعة 5:10 صباحًا.

قطار خاص تانجو رقم 2041 من الأقصر إلى القاهرة: يقوم من الأقصر الساعة 8:30 صباحا يصل القاهرة الساعة 5:25 مساءً.

قطار خاص مكيف VIP رقم 1940 من القاهرة إلى أسوان: يقوم من القاهرة الساعة 9:50 مساء يصل أسوان الساعة 10:30صباحًا.

قطار خاص مكيف VIP رقم 1942 من أسوان إلى القاهرة: يقوم من أسوان الساعة 10:30 مساء يصل القاهرة الساعة 11:15 صباحًا.

قطار خاص ثالثه مكيفه رقم 1942 من القاهرة إلى أسوان: يقوم من القاهرة الساعة 10:40 مساء يصل أسوان الساعة 11:50 صباحًا .

قطار خاص ثالثه مكيفه رقم 1943 من أسوان إلى القاهرة: يقوم من أسوان الساعة 3:00 عصرا يصل القاهرة الساعة 3:30 صباحًا.

قطار خاص ثالثه مكيفة رقم 1952من القاهرة إلي أسوان: يقوم من القاهرة الساعة 15:45 صباحا يصل أسوان الساعة 1:45 ظهرًا.

قطار خاص ثالثه مكيفه رقم 1953 من أسوان إلى القاهرة: يقوم من أسوان الساعة 7:35 مساء يصل القاهرة الساعة 7:55 صباحًا.

قطار خاص ثالثة مكيفة رقم 1954 من القاهرة إلى أسوان: يقوم من القاهرة الساعة 10:20 صباحا يصل أسوان الساعة 11:05 مساءً.

قطار خاص ثالثه مكيفه رقم 1955 من أسوان إلى القاهرة: يقوم من أسوان الساعة 10:15 صباحا يصل القاهرة الساعة 10:40 مساءً.

قطار خاص مكيف VIP رقم 1946 من القاهرة إلى أسوان: يقوم من القاهرة الساعة 5:00 مساء يصل أسوان الساعة 5:15 صباحًا.

قطار خاص مكيف VIP رقم 1947 من أسوان إلى القاهرة: يقوم من أسوان الساعة 12:50 صباحا يصل القاهرة الساعة 3:00 عصرًا.

قطار خاص ثالثة مكيفة رقم 1944 من الإسكندرية إلى أسوان: يقوم من الإسكندرية الساعة 5:10 مساء يصل أسوان الساعة 9:05 صباحًا.

مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى 2024



كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت من خلال صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، أنه قد بدأ حجز قطارات عيد الأضحى 2024، منذ يوم الإثنين الموافق 27 مايو الماضي 2024.

ويكون حجز قطارات العيد، بشكل يومي اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا للمسافرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وفق التالي:

- تاريخ الحجز 27/5/2024 - السفر 10/6/2024.

- تاريخ الحجز 28/5/2024 - السفر 11/6/2024.

- تاريخ الحجز 29/5/2024 - السفر 12/6/2024.

- تاريخ الحجز 30/5/2024 - السفر 13/6/2024.

- تاريخ الحجز 31/5/2024 - السفر 14/6/2024.

- تاريخ الحجز 1/6/2024 - السفر 15/6/2024.

- تاريخ الحجز 2/6/2024 - السفر 16/6/2024.

وفي سياق متصل، قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل عدد من القطارات الإضافية عددها ٣٠ قطارًا، علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 10/6/2024 إلى 28/6/2024 لتجنب زحام العيد.