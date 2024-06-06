مستشار وزير التعليم: التعليم التكنولوجى يؤهل الطلبة لسوق العمل مباشرة

قال د.أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي إن التعليم الفني تحسنت صورته كثيرا على مستوى الأسرة والثقافة المصرية، وهذا هو الطبيعي في العالم كله، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الأهالي مهتمة بإدخال أولادها مدارس تكنولوجية.

أضاف الصباغ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" الذي يقدم الإعلامي جابر القرموطي عبر قناة CBC، أن الطالب لا بد أن يأخذ فرصته في أن يدرس ويتعلم كل ما هو بارع فيه، موضّحًا أن التعليم التكنولوجي يؤهل الطلبة للخروج إلى سوق العمل مباشرة.