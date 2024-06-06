كيف استغل بايدن وماكرون حدث D-day للتأكيد على دعم أوكرانيا؟

احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن وإيمانويل ماكرون بالذكرى الثمانين ليوم الإنزال بصرخة حاشدة لدعم أوكرانيا، بينما احتضن القادة الغربيون فولوديمير زيلينسكي في نورماندي.

واستخدم الرئيس الأمريكي خطابه في الحدث التذكاري الأمريكي لإرسال رسالة إلى موسكو مفادها أن الولايات المتحدة وحلفاءها "لن ينحنوا" وسوف "يدافعون عن الحرية".

وقال بايدن في كلمة ألقاها في المقبرة الأمريكية في نورماندي: “إن الاستسلام للمتنمرين، والانحناء للديكتاتوريين، هو ببساطة أمر لا يمكن تصوره”: "إذا فعلنا ذلك، فهذا يعني أننا سننسى ما حدث هنا على هذه الشواطئ المقدسة".

وقال بايدن: "لن ننسحب لأننا إذا فعلنا ذلك فسوف يتم إخضاع أوكرانيا ولن ينتهي الأمر عند هذا الحد".

أضاف أن "جيران أوكرانيا سيكونون مهددين، وأوروبا كلها ستكون مهددة"، واصفا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "طاغية عازم على الهيمنة".

هناك أشياء تستحق القتال والموت من أجلها



وقال بايدن: “هناك أشياء تستحق القتال والموت من أجلها”، "الحرية تستحق العناء. الديمقراطية تستحق العناء".

آرثر أوبورن يتحدث عبر الميكروفون في النصب التذكاري ويقف بجانبه ضابط عسكري: "لم أعتبر تضحيته أبدًا أمرًا مفروغًا منه": قدامى المحاربين في يوم الإنزال يكرمون رفاقهم في نورماندي.



وبعد ساعات قليلة، حضر زيلينسكي وزوجته أولينا حدثًا دوليًا على شاطئ أوماها، حيث فقد حوالي 2400 جندي أمريكي حياتهم في 6 يونيو 1944.

وقوبل الزوجان بهتافات صاخبة من الحشود وعناق من زملائهم القادة. ومن المقرر أن يعقد بايدن اجتماعا ثنائيا مع زيلينسكي في باريس يوم الجمعة.

وأشاد ماكرون بالرئيس الأوكراني خلال تكريمه لشجاعة أولئك الذين ناضلوا من أجل الحرية، مما أدى إلى تصفيق حار، بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات الـ 25 الآخرين.

ولم يكن ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، من بينهم، لأنه اختار عدم حضور الحدث التذكاري الدولي والعودة إلى لندن للمشاركة في الحملة الانتخابية.

"شكرا للشعب الأوكراني على شجاعته. وقال ماكرون: "نحن هنا ولن نضعف"، فيما نهض الضيوف ليشهدوا تحليق طائرات مقاتلة فرنسية وزيلينسكي في السماء. "في مواجهة عودة الحرب إلى قارتنا.. في مواجهة أولئك الذين يزعمون تغيير الحدود بالقوة لإعادة كتابة التاريخ، دعونا نكون جديرين بأولئك الذين هبطوا هنا".

أضاف ماكرون، متوجهاً إلى زيلينسكي الذي كان يجلس بين الرئيس التشيكي بيتر بافيل ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل: “إن وجودك هنا اليوم يتحدث عن كل هذا”.

ولم تتم دعوة الممثلين الروس لحضور الاحتفالات في نورماندي، حيث زعم المسئولون الفرنسيون أن الحرب في أوكرانيا جعلتها غير واردة. وخلال اجتماع مع وسائل الإعلام الأجنبية في سان بطرسبرج في وقت متأخر من يوم الأربعاء، نفى بوتين عدم وجود دعوة، قائلاً: "دعوهم يحتفلون بدوننا".