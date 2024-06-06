الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قتلا طفلتها بسبب تبولها.. إحالة سيدة وعشيقها للجنايات (تفاصيل)

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

قررت جهات التحقيق إحالة سيدة وعشيقها للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بالتعدي على ابنتها الطفلة وتدعى ريتاج البالغة من العمر 11 عاما، بعد ادعائها رفضها إقراض الأب مبالغ مالية طلبها منها خلال خلافهما، وتركت له عش الزوجية.

البداية عندما اتهمت إحدى السيدات مقيمة بمنطقة مدينة نصر، زوجها بالتعدي على ابنتها ريتاج البالغة من العمر 11 عاما، بسبب رفض الأم إقراض الأب مبالغ مالية طلبها منها خلال خلافهما، وتركت عش الزوجية

 

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وكشفت التحريات الأمنية أنه بإعادة مناقشة الأم تبين عدم صحة روايتها، وأنها تركت منزل الزوجية قبل شهر من ارتكاب الواقعة، وتعرفت على أحد الأشخاص يدعى محمد.ج، وأقامت صحبته رفقة أبنائه، وتربطها به علاقة غير شرعية، وأقرت بأنه صباح يوم الواقعة اعتدى عشيقها على ابنتها بسبب تبولها حال نومها، فأحدث إصابتها.

وانتقل رجال المباحث مرة أخرى للمستشفى للاستعلام عن حالة الطفلة المصابة والاستماع إلى أقوالها، فتبين أنها توفيت متأثرة بإصابتها.

سيدة وعشيقها مدينة نصر الجنايات

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