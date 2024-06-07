سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 7-6-2024 مقابل الجنيه المصرى

سجل سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الجمعة استقرارًا سعريًا عند نفس المستوى الذي سجلته منذ أسابيع طويلة، كما استقر سعر الدولار مقابل الريال السعودي مع توقف حركة التداولات مع الراحة الأسبوعية، وتعرض "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الجمعة7-6-2024 مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7505 ريال سعودي.

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0838 ريال سعودي.

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7961 ريال سعودي.

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0241 ريال سعودي.

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.2077 ريال سعودي.

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي 0.5177 ريال سعودي .

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول: 12.97 جنيه للشراء، 13.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بنك فيصل الإسلامي: 12.87 جنيه للشراء، 12.94 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 12.93 جنيه للشراء، 12.96 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 12.86 جنيه للشراء، 12.95 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني: 12.80 جنيه للشراء، 12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي بنك مصر 12.61 جنيه مصري للشراء، و12.68 جنيه.

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري 12.62 جنيه مصري للشراء، و12.65 جنيه.

سعر الريال السعودي بنك فيصل الإسلامي 12.55 جنيه مصري للشراء، و12.58 جنيه.

سعر الريال السعودي بنك عودة 12.55 جنيه مصري للشراء، و12.58 جنيه.

سعر الريال السعودي بنك الإسكندرية 12.11 جنيه مصري للشراء، و12.15 جنيه.

سعر الريال السعودي بنك القاهرة 12.703 جنيه مصري للشراء، و12.674 جنيه.