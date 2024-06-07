الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 7-6-2024 مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودى
الريال السعودى

سجل سعر الريال السعودي  خلال تعاملات اليوم الجمعة استقرارًا سعريًا عند نفس المستوى  الذي سجلته منذ أسابيع طويلة، كما استقر سعر الدولار مقابل الريال السعودي مع توقف حركة التداولات مع الراحة الأسبوعية، وتعرض "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الجمعة7-6-2024 مقابل الجنيه المصري. 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7505   ريال سعودي. 

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0838   ريال سعودي.

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7961   ريال سعودي.

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0241   ريال سعودي.

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.2077   ريال سعودي.

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي 0.5177  ريال سعودي .

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 6 يونيو مقابل الجنيه المصري والدولار الأمريكي

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول: 12.97 جنيه للشراء، 13.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بنك فيصل الإسلامي: 12.87 جنيه للشراء، 12.94 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 12.93 جنيه للشراء، 12.96 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 12.86 جنيه للشراء، 12.95 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني: 12.80 جنيه للشراء، 12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي بنك مصر  12.61 جنيه مصري للشراء، و12.68 جنيه. 

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري   12.62 جنيه مصري للشراء، و12.65 جنيه. 

سعر الريال السعودي بنك فيصل الإسلامي     12.55 جنيه مصري للشراء، و12.58 جنيه. 

سعر الريال السعودي بنك عودة   12.55 جنيه مصري للشراء، و12.58 جنيه. 

سعر الريال السعودي بنك الإسكندرية  12.11 جنيه مصري للشراء، و12.15 جنيه. 

سعر الريال السعودي بنك القاهرة  12.703 جنيه مصري للشراء، و12.674 جنيه. 

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