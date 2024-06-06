مستوطنون يشعلون النيران في ممتلكات الفلسطينيين جنوب نابلس

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من رام الله إن غلاة المستوطنين يهاجمون ويخربون قرية قصرة جنوب نابلس حيث أوصيب فيها مواطنان وسط حماية من قبل قوات الاحتلال للمستوطنين الذين يضرمون النار بكل ما هو من من ممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

وأضافت السلامين، الخميس، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال قاموا بإحراق لمنازل في البلدة وإحراق أجزاء من مزارع فيها وأصيب بذلك مواطنين أحدهم بالرصاص والآخر بحجر على رأسه إثر اعتداءات المستوطنين على هذه القرية لاسيما أن الجنوب مدينة نابلس تتعرضت لانتهاكات جثيمة وكبيرة بحق الفلسطينيين.

أكدت أنه قبل أيام كان هناك إضرام لأنيران بهذه الأوقات في قرية دوما، والآن نتحدث عن قرية قصرة التي تتعرض لهجوم للمستوطنين على إثر أن قوات الإحتلال تقوم بحمايتهم بشكل كبير ليرتكبون المجازر بحق الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس.