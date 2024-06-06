تصفيات المونديال.. تريزيجيه يمنح منتخب مصر هدفين مبكرين فى شباك بوركينا فاسو

افتتح محمود حسين تريزيجيه، التسجيل لصالح منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

جاء الهدف في الدقيقة الرابعة بعد عرضية من محمد صلاح من الجهة اليسرى ورأسية قوية من تريزيجيه في أقصى الزاوية اليمنى لحارس بوركينا فاسو.

جاء الهدف الثاني في الدقيقة السابعة بعدما استلمك الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع بوركينا وسدد بقدمه اليسرى في الشباك.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن تشكيل مباراة مصر أمام بوركينا فاسو المقرر لها العاشرة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

محمد الشناوي

محمد هاني

محمد عبد المنعم

حمدي فتحي

رامي ربيعة

مروان عطية

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حسن تريزيجيه

محمد صلاح

مصطفى محمد



محمد عواد - مصطفي شوبير - ياسر إبراهيم

عمر كمال - محمد شريف - إبراهيم عادل

محمد الشامي - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا

مصطفي فتحي - احمد أمين أوفا - ناصر ماهر.