الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

واشنطن: لم نتلق ردًا من حماس بشأن وقف إطلاق النار

ماثيو ميلر
ماثيو ميلر

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الخميس، إن الولايات المتحدة لم تتلق ردًا رسميا بعد من حماس بشأن اقتراح وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وطرح الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي اقتراحًا من 3  مراحل من شأنه أن يقرن إطلاق سراح الرهائن بـ“وقف كامل وكامل لإطلاق النار”، وهى خطة قال إنها تمثل أفضل أمل لإحلال السلام في غزة. ووصفه الرئيس بأنه اقتراح إسرائيلي.

وأضاف: "أجرينا محادثات مع شركائنا في المنطقة، وخاصة مع الحكومة المصرية ومع حكومة قطر، وقد أجرى هؤلاء الشركاء محادثات مع الجناح السياسي لحركة حماس، لكننا لم نتلق بعد ردا رسميا على ذلك". 

وقال ميلر الخميس: “الاقتراح المطروح على الطاولة”، حيث إنه "ليس لدى تحديث حول ذلك، أردنا أن نرى الرد في أقرب وقت ممكن".

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الأونروا: 6 آلاف شخص احتموا بمدرسة فى غزة عندما تعرضت للقصف

وتجري الولايات المتحدة اتصالات مع إسرائيل بشأن الغارة على مدرسة في وسط غزة والتي أسفرت عن مقتل 40 شخصا على الأقل، من بينهم 14 طفلا، وفقا للسلطات المحلية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن المدرسة التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كانت تؤوي نازحين في مخيم النصيرات للاجئين وقت وقوع الحادث.

ولم تخبر إسرائيل الولايات المتحدة إلا “بشكل أساسي بما قالته علنا”، وفقا لمتحدث باسم وزارة الخارجية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر في مؤتمر صحفي إن 14 طفلاً قتلوا، هؤلاء ليسوا إرهابيين.

وقال الجيش الاحتلال، الخميس إن ما بين 20 - 30 ناشطًا من حماس والجهاد الإسلامي كانوا يحتمون بالمدرسة التي استهدفتها الغارة الليلية.

وقال ميلر إن الحكومة الإسرائيلية ستنشر المزيد من المعلومات حول الغارة، وإننا "نتوقع منهم أن يكونوا شفافين تمامًا في نشر هذه المعلومات للعامة".

وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر حماس غزة الولايات المتحدة الامريكية

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