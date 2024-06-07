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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الجمعة 7-6-2024

دعاء الفجر
دعاء الفجر

دعاء الفجر من الأدعية الهامة لدى المسلمين وخاصة في يوم الجمعة، ومع بداية العشر الأوائل من ذي الحجة، وورد صيغ مختلفة من دعاء الفجر في السنة النبوية، تعرضها الدستور في التقرير التالي. 

 

دعاء الفجر مكتوب

اللهمّ إنّا نسألك عملًا بارًا، ورزقًا دارًا، وعيشًا قارًا. اللهمّ اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدًا غيرك.

 

اللهم اجعل أيام أحبتي عيدا، ويومهم سعيدا، وعمرهم مديدا يا الله، واجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود أن تكتب لنا الخير في هذا اليوم.

 

يا الله يا رحمن يا ودود، يا راحم الشيخ الكبير يعقوب، يا غافر ذنب داود، يا كاشف ضر أيوب، يا منجّي إبراهيم من نار النمرود، يا من ليس له شريك، ولا معه مقصود، يا من لا يخلف عن الموعود أسألك أن ترزقنا السعادة والفرح في هذا اليوم

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أذكار الصباح اليوم

بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم رضني بقضائك، وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت.

 

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.

 

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

 

ربى إنها ساعة الفجر اللهم إنا ننتظر منك فرجًا قريبًا يريح قلوبنا ويبكي عيوننا فرحًا فبشرنا يا الله. اللهم يا فاتح الأبواب ومنزل الكتاب وجامع الأحباب يا الله ارزق أحبتي رزقا كالأمطار يا الله.

 

اللهم اجمع أحبتي بكل من يحبون، وهوّن عليهم كل صعب.

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