الخميس والجمعة ذروتها.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، موعد انخفاض الحرارة وانكسار الموجة شديدة الحرارة التي تمر بها البلاد.

وأكدت:" نشعر في هذه الأيام بموجة شديدة الحرارة، وكانت اليوم ذروتها، حيث وصلت العظمى في القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية في الظل لكن المحسوسة أعلى".

وأضافت الدكتورة منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر قناة cbc، أن محافظات الصعيد من الأقصر وأسوان تسجل قيم درجات حرارة 46 درجة مئوية و47 درجة مئوية في الظل خلال فترة النهار في الظل، لأننا نتأثر بالكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وهذه الكتل مرتفعة في قيم درجات الحرارة بالإضافة إلى مرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو ما يجعل الأجواء مشمسة بشكل كبير في فترة النهار، ويساعد على ارتفاع قيم درجات الحرارة.

وأوضحت أن الموجة الحارة بدأت السبت الماضي ومن المتوقع استمرارها حتى بداية الأسبوع القادم، لافتة إلى أن ذروة الموجة اليوم الخميس وغدًا الجمعة.

وأشارت إلى أن يوم السبت سيحدث انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات، وبالتالي ستكون الأجواء شديدة الحرارة، والعظمى ما بين 38 و39 درجة مئوية، ويومي الأحد والاثنين سيحدث انخفاض مؤقت في قيم درجات الحرارة.