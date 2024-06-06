الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

إبراهيم فرغلى: ابن رشد فقيه من الطراز الرفيع اعتمد فكرة التوفيق بين الحكمة والشريعة

الكاتب الروائي إبراهيم
الكاتب الروائي إبراهيم فرغلي

قال الكاتب الروائي إبراهيم فرغلي، إن المرجعية الأساسية لرواية "بيت من زخرف" كتاب الكاتب الفرنسي أرنست رينان سنة 1850.

تراث بن رشد 


وأكد الكاتب إبراهيم فرغلي، خلال لقائه ببرنامج "أطياف" مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن إعادة اكتشاف بن رشد بالشكل البحثي الذي كان يبحث عنه كان في بعض الكتابات الغربية وخاصة الكتابات الفرنسية.

التراث الفكري الثقافي 

وأضاف أن ابن رشد فقيه من الطراز الرفيع وفكرته الأساسية التوفيق بين الحكمة والشريعة.

وتابع: "ابن رشد قدم نموذج للحوار المنطقي العقلاني، حيث قدم وثيقة للحوار وحرص على الرد على فكر الإمام الغزالي عبر كتاب "تهافت التهافت" بشكل عقلاني شديد، فكانت النتجية أن التيار المتشدد أثار على ابن رشد هجوما كبيرا وتم حرق كتبه ونفيه خارج البلاد، بل وعملوا على شيطنة أفكاره".

إبراهيم فرغلي صفاء النجار تراث بن رشدي الثقافي الإعلامية صفاء النجار قناة الحياة برنامج أطياف

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