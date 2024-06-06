تشكيل بوركينا فاسو أمام منتخب مصر في تصفيات المونديال

أعلن براما تراوري المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو، تشكيل الفريق لمواجهة منتخب مصر، الخميس، في العاشرة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد الفوز على جيبوتي وسيراليون، ويتواجد الفراعنة في المجموعة التي تضم إثيوبيا وغينيا بيساو وبوركينا فاسو أيضًا.

وجاء تشكيل بوركينا فاسو كالتالي:

حراسة المرمى: كيليان نيكيما

خط الدفاع: إيدموند تابسوبا - ناصر دجيجا - ستيف ياجو - محمد ويدراوجو

خط الوسط: أوسيني بودا - ساتشا بانسي - بلاتي توريه نجم نادي بيراميدز - جوستافو سانجاري

خط الهجوم: دانجو واتارا - لاسينا تراوري

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