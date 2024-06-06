ليالى الإسكندرية الصيفية.. فقرات فنية واستعراضية على شواطئ عروس المتوسط

انطلقت مساء اليوم الخميس، أولى حفلات ليالي الإسكندرية الصيفية على شاطئ جزيرة الذهب بشرق المحافظة، التي تنظمها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف للمواطنين مجانًا، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

عدسة "الدستور" رصدت أولى ليالي الإسكندرية الصيفية بشاطئ جزيرة الذهب..

شهدت الاحتفالية إقبالا كبيرا من أهالي الإسكندرية وزائريها، وتضمنت عروض فنية واستعراضية وفقرات عزف والغناء الشرقي، وفن الباليه وعزف على آلة الكمان، فضلا عن مواهب الأطفال الاستعراضية.

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن احتفالية اليوم هي أولي ليالي الإسكندرية الفنية والتي تقام على شواطئ الإسكندرية تحت رعاية محافظ الإسكندرية، مشيرًا إلى أن هذه الليالي ستقام أول خميس من كل شهر على شاطئ من شواطئ عروس المتوسط المختلفة.

استمرار الاحتفالات لنهاية فصل الصيف

وأضاف لـ"الدستور"، أن الاحتفالية شهدت أجواء من البهجة والسعادة والاستمتاع للمواطنين من أبناء المحافظة والمصطافين بالفقرات الفنية والتواجد أمام البحر، لافتًا أن تلك الاحتفاليات تسهم تنشيط السياحة بالإسكندرية وتحقيق رواج للشواطئ، حيث تستمر الاحتفالات حتى نهاية فصل الصيف.

استقبال المصطافين بحفلات الشواطئ مجانًا

وأكد رئيس مصايف الإسكندرية، أن اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية وجه بأن تكون جميع الحفلات الصيفية مجانية بالكامل لكافة أهالي المدينة وزائريها، وفتح الدعوة لكافة المواطنين للاستمتاع بالأجواء على الشواطئ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن الإسكندرية ترحب بكافة الزائرين، وتفتح ذراعيها لجميع المصطافين، مشيرًا إلى أن المحافظة تستقبل في فصل الصيف عدد مصطافين يتراوح بين 2.5 و 3ملايين زائر بعروس المتوسط، موجهًا الدعوة لكافة المواطنين بالاستمتاع بشواطئ عروس البحر وفعالياتها الصيفية.

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