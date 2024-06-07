بالمصنعية| سعر الذهب اليوم الجمعة 7-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

سجل سعر الذهب اليوم تراجعا طفيفا، خلال تعاملات الجمعة، وسجل الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، رغم ارتفاع سعر الذهب العالمي، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي بالمصنعية| سعر الذهب اليوم الجمعة 7-6-2024 في مصر للبيع والشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتبلغ مصنعية الذهب عيار 21، حوالي ٦٪؜ من سعر جرام الذهب، وتلجأ بعض محلات الصاغة إلى حساب مصنعية الذهب عيار 21 من ٦٠ إلى ١٠٠ جنيه، وترتفع مصنعية الذهب عيار ١٨ لتبلغ 14%.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24 بيع 3571 جنيها، وللشراء 3594 جنيها.

سعر الذهب عيار 22 بيع 3274 جنيها، وللشراء 3295 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 بيع 3120 جنيها، وللشراء 3140 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 بيع 2671 جنيها، وللشراء 2691 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 بيع 2083 جنيها، وللشراء 2097 جنيها.

سعر الذهب عيار 12 بيع 1786 جنيها، وللشراء 1797 جنيها.

الأونصة بيع 111071 جنيها، وللشراء 111782 جنيها

الجنيه الذهب بيع 25،000 جنيها، وللشراء 25160 جنيها.

الكيلو بيع 3،571،429 جنيه، وللشراء 3،594،286 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب العالمي ارتفاعا قويا، بدعم من انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، وسجلت العقود الفورية لمعدن الذهب ارتفاعا بنسبة 0.53% لتصل إلى مستوى 2،367.85 دولار للأوقية، بالإضافة إلى ارتفاع العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة 0.52% ووصلت العقود إلى نحو 2،387.90 دولارا للأوقية.