الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

المؤبد غيابيًا لـ4 متهمين بخطف طالب لسرقته فى الإسكندرية

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المؤبد غيابيا، ما أسند إليهم، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية بعد اتهامهم بخطف طالب لسرقته تحت تهديد السلاح.

صدر الحكم بعضوية كل المستشار تامر محمد بديع، والمستشار الدكتور إيهاب السعدنى، وسكرتير المحكمة مينا منصور.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 2068 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الجمرك، يفيد ببلاغ بقيام المتهمين بخطف المجني عليه بالتحايل لسرقته، بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات قيام كل من " م.ع.م" و" ا.ا.ا" و" ي.م.ع"و" ا.ع.م"،بان قام المتهم الأول علي إثر صداقة بينه وبين المجني عليه" ي.ن.ف" 16 سنة طالب واتفقا علي التنزه بالطريق العام، وما أن وصلا إلي وجهتهم، حتي تقابلا مع باقي المتهمين، والذين أشهروا في مواجهة المجني عليه سلاحا أبيض مطواة، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكنوا بتلك الوسيلة من سرقة هاتفه المحمول وساعة يد وسماعة وفروا هاربين وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

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