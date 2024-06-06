نقابة المهندسين بأسيوط تعرض مباراة المنتخب الوطنى وبوركينا فاسو (صور)

أنهت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس الهيثم عبدالحميد نصر نقيب مهندسي أسيوط، وأمانة المهندس أبوالعيون عرفات توني أمين النقابة، والمهندس عبدالله فتحي أمين الصندوق، مساء اليوم الخميس، استعداداتها لاستقبال أعضاء النقابة وذويهم، لمشاهدة مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو، التي تنطلق في العاشرة من مساء اليوم الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح المهندس الهيثم عبد الحميد، أن النقابة جهزت عدة أماكن مفتوحة لعرض المباراة عبر شاشات ضخمة، وزعت على مناطق مختلفة بالنادي ومبنى نقابة المهندسين بأسيوط، مع توفير وسائل التهوية اللازمة، والمقاعد بأعداد كافية لرواد النقابة وناديها، لضمان الاستمتاع بمشاهدة المباراة في أجواء هادئة وجميلة.



استضافة المهندسين وذويهم ومشاركتهم في متابعة مختلف المباريات المهمة



وأكد المهندس محمد رمضان عضو مجلس الإدارة ومقرر لجنة النادي، على حرص النقابة وناديها على استضافة كافة المهندسين وذويهم ومشاركتهم في متابعة مختلف المباريات الهامة، مع توفير كافة ما يحتاجه المشاهدون خلال المباراة.

وشدد على وجود تعاون بين إدارتي الأمن والنادي لحسن استقبال المتابعين للمباراة وذويهم، وتوجيههم إلى المقاعد المتوفرة بنادي النقابة لضمان تقديم أفضل خدمة تليق بالمهندسين وأسرهم، لافتًا أن إدارة النادي أطلقت مؤخرًا عدة أكاديميات لرياضات مختلفة مثل كرة القدم والجمباز والكاراتيه وتنس الطاولة والكونغ فو والفتنس وغيرها، من أجل تقديم أفضل خدمة لأبناء المهندسين.



وأعرب أعضاء مجلس نقابة المهندسين بأسيوط عن تمنياتهم للمنتخب الوطني بتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات من أجل التأهل إلى كأس العالم 2026، متمنين قضاء أمسية كروية ممتعة للمهندسين وذويهم.

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