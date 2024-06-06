الصور الأولى من حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ

تحتفل الفنانة جميلة عوض، بزفافها المقام حاليا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة على المونتير أحمد حافظ وسط حضور كبير من داخل وخارج الوسط الفني.

وخطفت جميلة الأنظار بإطلالتها الأولى بفستان زفاف جذاب، ومن المتوقع حضور كثيف من نجوم الفن وأصدقاء العروسين، الذين سيحرصون على مشاركتهما فرحتهما ومشاركتهما هذه اللحظة السعيدة.

ويأتي هذا الحفل بعد أيام قليلة من عقد قران جميلة عوض وأحمد حافظ، في منزل جميلة بحضور عدد قليل من الأصدقاء المقربين والأهل.

تعد جميلة عوض من الفنانات الشابات الواعدات، وقدمت أداء مميزًا في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "لانش بوكس"، الذي شهدته المشاهد بمشاركة نجوم عدة من بينهم غادة عادل وفدوى عابد وأحمد وفيق، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

من جانبه، قام أحمد حافظ بمونتاج العديد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "تحت الوصاية" الذي عُرض في عام 2023، والذي امتاز بتميز وإبداع فني يجسد مهارته واحترافيته في هذا المجال.