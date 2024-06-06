"مايكروسوفت" تخضع للتحقيق بسبب مخاوف تتعلق بالاحتكار

تحقق لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية فيما إذا كانت شركة مايكروسوفت قد قامت بصفقة مع شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في سعي منها لتجنب مراجعة الإجراءات الحكومية لمكافحة الاحتكار.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد قامت مايكروسوفت في مارس بتعيين المؤسس المشارك لشركة Inflection AI وجميع موظفيها تقريبًا.

ووافقت على دفع نحو 650 مليون دولار للشركة الناشئة كجزء من رسوم الترخيص لإعادة بيع التكنولوجيا الخاصة بها.

وبحسب التقرير، فإن السلطات عادة تطلب من الشركات الإبلاغ عن عمليات الاستحواذ التي تزيد قيمتها عن 119 مليون دولار وتحديدا إلى وكالات مكافحة الاحتكار الفيدرالية، والتي لديها خيار التحقيق في تأثير الصفقة على المنافسة.

ويمكن للجنة التجارة الفيدرالية أو وزارة العدل، اللتان تتقاسمان سلطة مكافحة الاحتكار، رفع دعوى قضائية لمنع عمليات الاندماج أو الاستثمارات الأخرى إذا وجد التحقيق أن الصفقة من شأنها أن تقلل المنافسة بشكل كبير أو تؤدي إلى الاحتكار.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن لجنة التجارة الفيدرالية قد قامت بالفعل بفحص دقيق لاستثمارات الذكاء الاصطناعي التي قامت بها شركات رائدة مثل مايكروسوفت وألفابت المالكة لشركة جوغل.

وأعربت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، لينا خان، عن قلقها من أن عمالقة التكنولوجيا يمكنهم في نهاية المطاف الحصول على تطبيقات الذكاء الاصطناعي الواعدة أو التحكم فيها، مما يمنحهم قبضة محكمة على الأنظمة التي تتمتع بقدرات تشبه القدرات البشرية في التحدث وإنشاء الفن وكتابة أكواد الكمبيوتر.

وتعمل لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) على دراسة صفقة مايكروسوفت مع Inflection، للحصول على معلومات حول كيفية وسبب التفاوض بشأن الشراكة بينهما، وفقا لشخص مطلع على الأمر والسجلات التي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال.

وتم إرسال مذكرات الاستدعاء المدنية من قبل اللجنة مؤخرا إلى مايكروسوفت وInflection بهدف الحصول على مستندات يعود تاريخها إلى عامين تقريبا.

وقال الشخص إن الوكالة تحاول تحديد ما إذا كانت مايكروسوفت قد صاغت صفقة من شأنها أن تمنحها السيطرة على Inflection ولكنها أيضا تتفادى مراجعة لجنة التجارة الفيدرالية للصفقة.