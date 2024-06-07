موعد وقفة عرفات 2024 بالميلادى

يبحث الكثيرون عن موعد وقفة عرفات 2024 بالميلادي، حيث يبدأ اليوم الجمعة أول أيام شهر ذو الحجة المبارك، استعدادًا لحلول عيد الأضحى، ويوم وقفة عرفات الذي يحتل مكانة خاصة في قلوب المسلمين في مختلف بقاع الأرض .

موعد وقفة عرفات 2024 بالميلادي

تشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم وقفة عرفات لعام 1445 سيكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024

فلذلك فإن وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى المبارك على النحو التالي:

وقفة عرفات يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري حيث يتجمع الحجاج في صعيد عرفات للتضرع والدعاء لله، ذروة مناسك الحج.

أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد 16 يونيو 2024

بداية الاحتفالات بذبح الأضاحي وتوزيعها.

ثاني أيام عيد الأضحى يوم الاثنين 17 يونيو وثالث أيام عيد الأضحى سيكون يوم الثلاثاء، 18 يونيو ورابع أيام عيد الأضحى ستوافق يوم الأربعاء، 19 يونيو.

تكبيرات عيد الأضحى المبارك

وكتبت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها على "فيس بوك" صيغة تكبيرات عيد الأضحى المشهورة المشهورة في مصر وهي:

«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون».

«اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا»

أفضل الأعمال يوم عرفة

يحرص الملايين من المسلمين على الأعمال الصالحة خلال العشر الأول من شهر ذي الحجة لكونها أيام مباركة ولعل أفضل الأعمال يوم عرفة 1445 ما يلي:-

1 - قراءة القرآن الكريم منذ طلوع الفجر.

2 - الإلتزام بمواعيد الصلاة.. والأفضل ذهاب الرجال إلى الصلاة في المسجد

3 - الإكثار من الصدقات.

4 - الدعاء والتواسل إلى الله سبحانه وتعالي من أجل تحقيق ما نتمنى.

5 - قيام الليل.

6 - صلة الرحم.

7 - الحرص على التكبير والتهليل طوال يوم عرفة.

8 - الاستغفار.

9 - صيام يوم عرفة.

10 - الزكاة.

11 - الحرص على أداء صلوات النوافل.

12 - حفظ الجوارح عن المحرمات.

13 - كثرة التسبيح.