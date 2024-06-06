كيف تحدد مدى إصابتك بارتفاع الكوليسترول؟

يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول مصدر قلق صحي كبير غالبًا ما يمر دون أن يلاحظه أحد حتى يؤدي إلى حالات أكثر خطورة مثل أمراض القلب أو السكتة الدماغية، ومع ذلك، هناك علامات وأعراض جسدية قد تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول، وخاصة في اليدين والساقين. إن فهم هذه العلامات يمكن أن يساعد في الكشف المبكر والعلاج الفوري.

الكوليسترول هو مادة دهنية موجودة في دمك، وهو ضروري لبناء الخلايا، ولكن الكثير منه يمكن أن يشكل مخاطر صحية خطيرة. يتم نقل الكوليسترول عبر الدم المرتبط بالبروتينات. يسمى هذا المزيج من البروتينات والكوليسترول بالبروتينات الدهنية.

أنواع الكوليسترول

هناك نوعان من البروتينات الدهنية التي تحمل الكوليسترول في جميع أنحاء الجسم:

البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL): غالبًا ما يشار إليه باسم الكوليسترول "الضار" لأنه يمكن أن يؤدي إلى تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين، مما قد يقلل أو يمنع تدفق الدم.

البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL): يُعرف بالكوليسترول "الجيد" لأنه يساعد على نقل الكوليسترول بعيدًا عن الشرايين وإعادته إلى الكبد، حيث تتم معالجته وإزالته من الجسم.

لا يُظهر ارتفاع نسبة الكوليسترول دائمًا أعراضًا ملحوظة، ولكن بعض العلامات الجسدية، خاصة على اليدين والساقين، يمكن أن تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول:

الأورام السرطانية هي رواسب دهنية تتطور تحت الجلد وهي مؤشر شائع لارتفاع نسبة الكوليسترول. يمكن أن تختلف في الحجم وقد تظهر في أي مكان على الجسم ولكنها غالبًا ما توجد على. يمكن أن تظهر الأورام السرطانية على شكل نتوءات صفراء أو برتقالية اللون على المفاصل أو الأوتار أو راحة اليد. قد تكون صغيرة أو على شكل مجموعات، مما يعطي الجلد مظهرًا متكتلًا. على الساقين، يمكن أن تظهر الأورام الصفراء على الركبتين، حول وتر العرقوب، أو حتى على الأرداف. قد تكون مؤلمة عند اللمس ويمكن أن تختلف في حجمها من بضعة ملليمترات إلى عدة سنتيمترات. ​​​​علامات ساعات

في حين أن قوس الشيخوخة يرتبط بشكل أكثر شيوعًا بالشيخوخة، إلا أنه يمكن أن يشير أيضًا إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول لدى الأفراد الأصغر سنًا. ويظهر على شكل قوس رمادي أو أبيض حول قرنية العين ولكنه لا يقتصر على الأعراض العينية.

اعراض ارتفاع الكوليسترول

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى ضعف الدورة الدموية، والذي قد يظهر على شكل تغيرات في لون الأظافر أو ظهور لون شاحب مزرق على قاعدة الظفر. كما هو الحال مع أظافر اليدين، قد تظهر على أظافر القدمين علامات ضعف الدورة الدموية، مثل نقص اللون الصحي، أو الهشاشة، أو تباطؤ النمو.

مرض الشريان المحيطي هو حالة تنشأ من ضيق الشرايين مما يقلل من تدفق الدم إلى الأطراف. يمكن أن يساهم ارتفاع نسبة الكوليسترول في تطور مرض الشريان المحيطي. الأعراض الشائعة هي الألم أو التشنج في الساقين أثناء أنشطة مثل المشي أو صعود السلالم، والتي عادة ما تختفي مع الراحة. قد تشعر بالخدر في الساقين أو الضعف أو البرودة بشكل غير عادي مقارنة بأجزاء أخرى من الجسم. يمكن أن تكون القروح أو الجروح التي لا تشفى في القدمين أو الساقين علامة على ضعف الدورة الدموية، مما يدل على مرض الشريان المحيطي.

للتحكم في ارتفاع نسبة الكوليسترول ومنع المضاعفات، ضع في اعتبارك الخطوات التالية:

اتباع نظام غذائي صحي: ركز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون مع تقليل الدهون المشبعة والمتحولة. الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل السلمون وبذور الكتان، يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: اهدف إلى ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل أو 75 دقيقة من النشاط القوي كل أسبوع، إلى جانب تمارين تقوية العضلات لمدة يومين أو أكثر في الأسبوع.

الأدوية: يمكن وصف الستاتينات وغيرها من أدوية خفض الكوليسترول من قبل مقدم الرعاية الصحية.

الفحص المنتظم: يمكن أن تساعد فحوصات الكوليسترول المنتظمة في تتبع مستويات الكوليسترول وإدارتها بشكل فعال.