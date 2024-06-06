تشكيل منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو فى تصفيات المونديال

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن تشكيل مباراة مصر أمام بوركينا فاسو المقرر لها العاشرة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.



وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:



محمد الشناوي

محمد هاني

محمد عبد المنعم

حمدي فتحي

رامي ربيعة

مروان عطية

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حسن تريزيجيه

محمد صلاح

مصطفى محمد



ضمت دكة البدلاء كلًا من:

محمد عواد - مصطفي شوبير - ياسر إبراهيم

عمر كمال - محمد شريف - إبراهيم عادل

محمد الشامي - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا

مصطفي فتحي - احمد أمين أوفا - ناصر ماهر.