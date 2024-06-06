الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إشادة من دولة غينيا لوزارة الطيران المدني بالجهود الداعمة بنقل الحجاج

جانب من الحجاج
جانب من الحجاج

 أشاد  أمادو أوري باه رئيس وزراء دولة غينيا وكل من وزير الخارجية ووزير الدولة للشئون الدينية بدولة غينيا بدور الناقل الوطني مصرللطيران في نقل حجاج كوناكري مباشرة إلى الأراضي المقدسة لهذا العام؛ وذلك بعد غياب ١٢ عامًا عن السوق الغيني.  وذلك في إطار الجهود التنسيقية والداعمة التي تقوم بها وزارة الطيران المدنى ممثلة في شركة مصر للطيران،،

هذا وقد تمت الإشادة بدور الناقل الوطني خلال الإحتفال الذي تم لتوديع أفواج الحج الرسمي بدولة غينيا  من مطار كوناكري إلى مطار المدينة المنورة خلال سفرهم علي متن رحلات  مصرللطيران، بحضور كل من سفراء مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات بغينيا ولفيف من كبار المسئولين بالدولة.

"مصر للطيران" تسيّر 27 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة.. غدًا

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حيث أعرب الحضور عن سعادتهم بعودة مصرللطيران إلى السوق الغيني، كما أشادوا بمستوي الخدمة المتميزة التي تقدمها مصرللطيران لنقل حجاج كوناكري على أحدث طائراتها من طراز بوينج B787-9 Dreamliner، وكذلك دور الشركة الوطنية في تعزيز العلاقات المصرية مع دول القارة السمراء.

جدير بالذكر أن مصرللطيران قد فازت بمناقصة عالمية  لنقل ١٥ الف حاجا من حجاج دولتي غينيا ومالي علي متن أكثر من ٥٠ رحلة خاصة مباشرة  في مرحلة الذهاب التي تستمر حتي ٧ يونيو الحالي، وبالمثل في مرحلة العودة التي من المقرر أن تبدأ في ٢٢ يونيه الجارى  .

تسير غدا 27 رحلة جوية إلي الأراضي المقدسة

استمرارًا للجسر الجوى الذى بدأته مصر للطيران لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، تسير مصر للطيران غدًا الجمعة 27 رحلة جوية بواقع

15 رحلة القاهرة - جدة
10 رحلات القاهرة- المدينة المنورة 
1 رحلة القاهرة - الطائف
1 رحلة كوناكري - المدينة المنورة
 
وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والتضامن والسياحة والأثار وقرعة الجيزة وتضامن الإسكندرية والجيزة والقليوبية والشرقية والبحيرة وبنى سويف وأسيوط والترانزيت وحجاج كوناكري وحج أفراد.

 

مصرللطيران حجاج الطيران المدني غينيا الطيران حجاج كوناكري

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