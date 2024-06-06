الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جانتس يجتمع بقيادات حزبه لبحث الاستقالة من مجلس الحرب

نتنياهو
نتنياهو

أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن بيني جانتس يجتمع مع قيادات حزبه لبحث قرار الاستقالة من مجلس الحرب الإسرائيلي، وذلك وفق نبأ عاجل افادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، طالب الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالالتزام برؤية متفق عليها للصراع في غزة تشمل تحديد الجهة التي قد تحكم القطاع بعد انتهاء الحرب.

وأضاف جانتس في مؤتمر صحفي أنه يريد من حكومة الحرب وضع خطة من 6 نقاط بحلول الثامن من يونيو.

وصرح الوزير بأنه في حالة عدم تلبية توقعاته سيسحب حزبه المنتمي لتيار الوسط من حكومة الطوارئ التي يرأسها نتنياهو.

القاهرة الإخبارية جانتس الاستقالة مجلس الحرب نتنياهو

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