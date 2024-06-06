جانتس يجتمع بقيادات حزبه لبحث الاستقالة من مجلس الحرب

أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن بيني جانتس يجتمع مع قيادات حزبه لبحث قرار الاستقالة من مجلس الحرب الإسرائيلي، وذلك وفق نبأ عاجل افادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، طالب الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالالتزام برؤية متفق عليها للصراع في غزة تشمل تحديد الجهة التي قد تحكم القطاع بعد انتهاء الحرب.

وأضاف جانتس في مؤتمر صحفي أنه يريد من حكومة الحرب وضع خطة من 6 نقاط بحلول الثامن من يونيو.

وصرح الوزير بأنه في حالة عدم تلبية توقعاته سيسحب حزبه المنتمي لتيار الوسط من حكومة الطوارئ التي يرأسها نتنياهو.