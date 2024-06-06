الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق مستمر بين مصر والإمارات لإيصال المساعدات الإغاثية لغزة

غزة
غزة

توجه عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بخالص الشكر والتقدير إلى مصر قيادة وشعبًا على التنسيق الرائع الإماراتي المصري المشترك والتواصل لدعم أهالي غزة.

جرائم الصهيونية في غزة 

وأكد حميدان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة" أن دولة الإمارات حريصة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

التعاون المصري الإماراتي 

وتابع "مصر والإمارات منذ اندلاع أزمة غزة يعملان على تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها".

واستطرد: "نعمل على استضافة الجرحى والمصابين من أهل غزة الذين تم نقلهم من القطاع إلى الإمارات، بدعم كامل من مصر، ونهتم بحالات المصابين بالسرطان والجرحى وبالأخص الأطفال".

وأشار إلى المنظمة تعمل على التنسيق واختيار الحالات للعلاج تتم على مستوى عال بين مصر والإمارات كما نتلقى كشوف بالأسماء والحالات، وفقا لما يحدده المختصون في مصر، وبالتالي مصر والإمارات يسيران في جبهة واحدة لنصرة الشعب الفلسطيني.

الحياة اليوم عبدالله الحميدان قناة الحياة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

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