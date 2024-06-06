الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقرير: القرويون السودانيون يفرون مذعورين بعد مقتل 150 شخصًا

السودان
السودان

قال مسئولون محليون وشهود إن ما لا يقل عن 150 شخصًا قتلوا وأصيب 200 في هجوم شنته قوات المتمردين بـ السودان، في أحدث فظائع في الحرب المستمرة منذ عام والتي أدت إلى نزوح أكثر من 7 ملايين شخص.

كيف نزل المتمردون السودانيون على قرية ود النور بالجزيرة 

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آخرها "ود النورة".. "الدعم السريع" تواصل مجازرها بحق الأبرياء فى السودان

وقال شهود عيان وفق وكالة رويترز، الخميس، كيف نزل مقاتلون من قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية على قرية ود النور في ولاية الجزيرة وسط البلاد يوم الأربعاء.

ووصفوا مشاهد الرعب والمذبحة عندما اقتحمت أكثر من 40 مركبة مسلحة القرية وأطلقت العنان للأسلحة الثقيلة على سكانها، مما أدى إلى مقتل وجرح معظمهم من المدنيين، من بينهم أطفال ونساء.

وقال شهود عيان إن القتال لا يزال مستمراً على بعد بضعة كيلومترات فقط، حيث يخشى القرويون المذعورون من المزيد من التصعيد.

وأفاد شاهد عيان آخر عن المهمة المروعة المستمرة المتمثلة في إحصاء القتلى والجرحى:"حتى الآن قمنا بدفن أكثر من 120 شخصاً في مقبرة جماعية وسط القرية".

وتظهر اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل، الأربعاء، وحددت موقعها الجغرافي، حشدًا كبيرًا في قرية ود النورا يحيط بعشرات الجثث المغطاة باللون الأبيض، أثناء الاستعدادات لدفنهم.

ويُزعم أن مقطع فيديو آخر يظهر ميليشيا الدعم السريع وهي تطلق النار من أسلحة ثقيلة ومتوسطة باتجاه القرية.

وتواجه ميليشا الدعم السريع اتهامات دامغة بارتكاب مجازر ضد المدنيين منذ اندلاع الحرب الأهلية في أبريل 2023.

واعترفت قوات الدعم السريع بالهجوم في بيان لها، وقالت إنه هجوم استباقي على معسكرات القوات المسلحة السودانية في ود النورة ردا على هجوم مخطط له من قبل الجيش. ولم يعترفوا بمقتل المدنيين المبلغ عنه.

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