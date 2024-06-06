الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصادر: افتتاح خطوط الإنتاج في مصانع الأدوية بقطاع الأعمال قريبا

رئيس القابضة للأدوية
رئيس القابضة للأدوية يتحدث للدستور

قالت مصادر مطلعة لـ"الدستور"، إن خطة تطوير مصانع القابضة للأدوية تسير في إطار رفع كفاءة الإنتاج من أجل سد احتياجات المواطنين من الدواء، متوقعة أن يتم الإعلان عن افتتاح هذه المصانع قريبا.

واشتملت التفاصيل الخاصة بتطوير مصانع الأدوية الحكومية على تأهيل خطوط الانتاج في مصانع كل من النيل للأدوية والعربية للأدوية وسيد للأدوية والاسكندرية للأدوية والقاهرة للأدوية وممفيس للأدوية مصر للمستحضرات الطبية مع إنشاء مصنع خامات جديد بشركة النصر للأدوية.

كما اشتملت خطة تطوير خطوط الإنتاج الخاصة بهذه الشركات علي نحو مليار جنيه تم تمويلها عبر قروض من البنوك بسعر فائدة صغيرة، بالإضافة إلى أن هناك مفاوضات بين مبادرة ابدأ والشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من أجل العمل على إنشاء مصنع خامات الأدوية وذلك بعد التراجع عن انشاء المصنع مع مستثمرين أجانب.

وأوضحت المصادر أنه تم التراجع عن إنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال وذلك بسبب أن المفاوضات مع الشركة الأجنبية التي كان من المفترض سيتم التعاون معها وهي شركة أسترالية انتهت الي توريد اللبن ومن ثم تعبئته في مصر ووجدت الشركة القابضة أنه لن يكون ذا فائدة كبيرة حيث كانت ترغب الشركة القابضة للأدوية في تصنيع اللبن في مصر في إطار تعظيم القيمة المضافة من الخام وخفض استيراد لبن الأطفال من الخارج وبالتالي العمل علي توطين صناعته في مصر في إطار القدرة علي التوسع في إنشاء مصانع جديدة ذات قيمة مضافة هامة للمواطن المصري خاصة أن لبن الأطفال يعد من السلع التي تهم المصريين.

وأشارت المصادر إلى أن افتتاح خطوط الإنتاج الجديدة في الأدوية يحظى بأهمية كبيرة وقريبا سيتم الإعلان عن افتتاحات خطوط الإنتاج الجديدة في مصانع قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية. 

القابضة للأدوية تطوير شركات وزارة قطاع الأعمال العام خطة قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام

الأكثر قراءة

بكرى: إعلان التعديل الوزارى الثلاثاء وحركة المحافظين الخميس

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

تحرى هلال ذى الحجة 2024 فى السعودية.. الإعلان عن وقفة عرفات وعيد الأضحى بعد قليل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «1-3»

ماجد حبته

.. والشراكة المصرية الكورية

نهى القاضي

لماذا يجب أن نموت؟

د.كريمة الحفناوى

جمهورية فنزويلا البوليفارية والسيادة الشعبية

د. حسين عبدالبصير

"قمة الهرم" فى شنغهاى

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

صور

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

سهرة الحلم.. تدريبات المنتخب استعدادًا لبوركينا فاسو

ألبوم صور.. المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها