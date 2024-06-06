مصادر: افتتاح خطوط الإنتاج في مصانع الأدوية بقطاع الأعمال قريبا

قالت مصادر مطلعة لـ"الدستور"، إن خطة تطوير مصانع القابضة للأدوية تسير في إطار رفع كفاءة الإنتاج من أجل سد احتياجات المواطنين من الدواء، متوقعة أن يتم الإعلان عن افتتاح هذه المصانع قريبا.

واشتملت التفاصيل الخاصة بتطوير مصانع الأدوية الحكومية على تأهيل خطوط الانتاج في مصانع كل من النيل للأدوية والعربية للأدوية وسيد للأدوية والاسكندرية للأدوية والقاهرة للأدوية وممفيس للأدوية مصر للمستحضرات الطبية مع إنشاء مصنع خامات جديد بشركة النصر للأدوية.

كما اشتملت خطة تطوير خطوط الإنتاج الخاصة بهذه الشركات علي نحو مليار جنيه تم تمويلها عبر قروض من البنوك بسعر فائدة صغيرة، بالإضافة إلى أن هناك مفاوضات بين مبادرة ابدأ والشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من أجل العمل على إنشاء مصنع خامات الأدوية وذلك بعد التراجع عن انشاء المصنع مع مستثمرين أجانب.

وأوضحت المصادر أنه تم التراجع عن إنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال وذلك بسبب أن المفاوضات مع الشركة الأجنبية التي كان من المفترض سيتم التعاون معها وهي شركة أسترالية انتهت الي توريد اللبن ومن ثم تعبئته في مصر ووجدت الشركة القابضة أنه لن يكون ذا فائدة كبيرة حيث كانت ترغب الشركة القابضة للأدوية في تصنيع اللبن في مصر في إطار تعظيم القيمة المضافة من الخام وخفض استيراد لبن الأطفال من الخارج وبالتالي العمل علي توطين صناعته في مصر في إطار القدرة علي التوسع في إنشاء مصانع جديدة ذات قيمة مضافة هامة للمواطن المصري خاصة أن لبن الأطفال يعد من السلع التي تهم المصريين.

وأشارت المصادر إلى أن افتتاح خطوط الإنتاج الجديدة في الأدوية يحظى بأهمية كبيرة وقريبا سيتم الإعلان عن افتتاحات خطوط الإنتاج الجديدة في مصانع قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية.