الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حامد فارس: مصر تسعى للتوصل لأرضية مشتركة لوقف إطلاق النار بغزة

حامد فارس أستاذ العلاقات
حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية

قال د.حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن كل العالم بأكمله يعرف مدى أهمية الدور المصري لوقف الحرب في غزة: "التوصل لهدنة في قطاع غزة دون وساطة مصرية أمري في غاية الصعوبة".

جرائم الصهيونية في غزة 

وأكد فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية الحياة، أنه رغم التعنت الإسرائيلي الواضح والظاهر في هذه المفاوضات، إلا أنه لا يمكن أن تتوقف المفاوضات طالما هناك مساعي مصرية حثيثة، معبرًا: "مصر تسير على قدوم وساق لمخطابة المجتمع الدولي للتوصل إلى أرضية مشتركة تؤدي في النهاية إلى وقف شامل لإطلاق النار بقطاع غزة".

مساعي مصرية 

وتابع "الدولة المصرية هي اللاعب الرئيسي في تنفيذ الهدنة، وشاهدنا حجم الجهود الكبيرة لمصر في تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسعى القاهرة الآن إلى إيجاد فرصة حقيقية".

واستطرد: "المقترح الأمريكي متطابق وبشكل قوي وكبير جدا مع المقترح المصري الذي تم رفضه من إسرائيل، لكن القلق الكبير من أن تقوم إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى من المقترح الأمريكي فقط وتتعمد المراوغة في باقي مراحل الاتفاق".

حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية الحياة الحياة اليوم المساعي المصرية

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