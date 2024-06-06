الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير مجرى: التعاون مع القاهرة يمتد لعقود.. ولدينا فرص هائلة لأفق التطورات المستقبلية

مارتون ناجي وزير
مارتون ناجي وزير الاقتصاد القومي في المجر

قال مارتون ناجي، وزير الاقتصاد القومي في المجر، إن التعاون بين مصر والمجر له تاريخ طويل، حيث يغطي عدة عقود من الزمن، وفي حقيقة الأمر أرى أن هناك فرصًا هائلة لآفاق التطورات المستقبلية. 

أضاف وزير الاقتصاد القومي في المجر، الخميس، خلال لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن التطورات سريعة جدًا في المجالات الرقمية أو عملية الرقمنة والتقنيات الناشئة الجديدة التي تظهر باستمرار وخاصة تنفيذها وتطبيقها على المستوى الأفقي عمليًا في جميع القطاعات الأخرى، سواء في الاقتصاد وعدد من المجالات الأخرى التي تعمل على تحسين ودعم رفاهية دولنا وتفتح طرقا واسعة ومجالات من أجل تعميق التعاون الثناء بين بلدنا فضلا عن الانضمام إلى التعاون متعددة الأطرف في هذا الصدد.

وتابع "يمكنني أن أذكر برنامج يوماد، برنامج بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط.. وفي رأيي سيتعين علينا تشجيع وحث التعاون بين شركاتنا".

أشار إلى أن التكنولوجيات الجديدة هي تكنولوجيات معقدة وتتطلب توسيع التعاون بين مختلف القطاعات والتخصصات وكذلك على الساحة الدولية ونحن ندرس هذه الفرصة الجديدة التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة الناشئة ونحفز التعاون بين بلدنا.

القاهرة الإخبارية المجر مصر التعاون التطورات المستقبلية الاتحاد الأوروبي دول البحر الأبيض

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