أسباب الشعور بالدوخة أثناء الطقس الحار وطرق الوقاية منها

الإنهاك الحراري هو مرض مرتبط بالحرارة يمكن أن يحدث بعد التعرض لدرجات حرارة عالية، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالجفاف.

هناك نوعان من الإنهاك الحراري:

استنزاف المياه: وتشمل العلامات العطش الشديد والضعف والصداع وفقدان الوعي. استنزاف الملح: وتشمل العلامات الغثيان والقيء وتشنجات العضلات والدوخة.

على الرغم من أن الإنهاك الحراري ليس خطيرًا مثل ضربة الشمس، إلا أنه لا ينبغي الاستخفاف به، وبدون التدخل المناسب، يمكن أن يتطور الإنهاك الحراري إلى ضربة شمس، مما قد يؤدي إلى تلف الدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى، وحتى التسبب في الوفاة:

أعراض الإرهاق الحراري

تشمل العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا للإرهاق الحراري ما يلي:

ارتباك

البول ذو اللون الداكن (علامة على الجفاف )

دوخة

إغماء

تعب

صداع

تشنجات العضلات أو البطن

الغثيان أو القيء أو الإسهال

جلد شاحب

التعرق الغزير

ضربات قلب سريعة

علاج الإرهاق الحراري

إذا كنت تعاني أنت أو أي شخص آخر من أعراض الإرهاق الحراري، فمن الضروري الخروج فورًا من الحرارة والراحة، ويفضل أن يكون ذلك في غرفة مكيفة، وإذا لم تتمكن من الدخول، فحاول العثور على أقرب مكان بارد ومظلل.

وتشمل الاستراتيجيات الأخرى الموصى بها ما يلي:

اشرب الكثير من السوائل، وخاصة المشروبات الرياضية لتعويض الملح المفقود (تجنب الكافيين والكحول).

قم بإزالة أي ملابس ضيقة أو غير ضرورية.

خذ حمامًا باردًا أو حمامًا أو حمامًا إسفنجيًا.

استخدم تدابير تبريد أخرى مثل المراوح أو مناشف الثلج.

إذا فشلت هذه التدابير في توفير الراحة خلال 15 دقيقة، فاطلب المساعدة الطبية الطارئة، لأن الإنهاك الحراري غير المعالج يمكن أن يتطور إلى ضربة الشمس.

بعد أن تتعافى من الإجهاد الحراري، من المحتمل أن تكون أكثر حساسية لدرجات الحرارة المرتفعة خلال الأسبوع التالي، لذلك من الأفضل تجنب الطقس الحار وممارسة التمارين الرياضية الثقيلة حتى يخبرك طبيبك أنه من الآمن استئناف أنشطتك الطبيعية.

عوامل الخطر للإرهاق الحراري

يرتبط الإنهاك الحراري ارتباطًا وثيقًا بمؤشر الحرارة، وهو قياس لمدى الحرارة التي تشعر بها عندما يتم الجمع بين تأثيرات الرطوبة النسبية ودرجة حرارة الهواء. الرطوبة النسبية التي تصل إلى 60% أو أكثر تعيق تبخر العرق، مما يعيق قدرة الجسم على تبريد نفسه.

ويزداد خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة بشكل كبير عندما يرتفع مؤشر الحرارة إلى 90 درجة أو أكثر، لذلك من المهم - خاصة أثناء موجات الحر - الانتباه إلى مؤشر الحرارة المُبلغ عنه، وأيضًا أن تتذكر أن مؤشر الحرارة يكون أعلى عندما تقف تحت أشعة الشمس الكاملة.