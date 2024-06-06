الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. ساوثجيت يعلن قائمة منتخب إنجلترا المشاركة فى يورو 2024

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لـ منتخب إنجلترا، قائمة الفريق التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وشهدت القائمة استبعاد 7 لاعبين على رأسهم جاك جريليش وهاري ماجواير من قائمة منتخب إنجلترا.

ضمت قائمة إنجلترا 4 لاعبين من كريستال بالاس، و2 من خارج الدوري الإنجليزي هما جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد الإسباني وهاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.

كما غادر القائمة كل من جيمس ماديسون وجارود برانثويت وجاريل كونساه وجيمس ترافورد وكورتيس جونز.

وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس) - جوردن بيكفورد (إيفرتون) - أرون رامسديل (أرسنال).

الدفاع: لويس دانك (برايتون) - جو جوميز (ليفربول) - مارك جيوهي (كريستال بالاس) - إيرزي كونسا (أستون فيلا) - لوك شاو (مانشستر يونايتد) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - كيران تريبييه (نيوكاسل) - كايل ووكر (مانشستر سيتي).

الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) - كونور جالاجر (تشيلسي) - كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) - ديكلان رايس (أرسنال) - آدم وارتون (كريستال بالاس).

الهجوم: جود بيلنجهام (ريال مدريد الإسباني) - جارود بوين (وست هام) - إبيريشي إيز (كريستال بالاس) - فيل فودين (مانشستر سيتي) - أنتوني جوردن (نيوكاسل) - هاري كين (بايرن ميونيخ الألماني) - كول بالمر (تشيلسي) - بوكايو ساكا (أرسنال) - إيفان توني (برينتفورد) - أولي واتكينز (أستون فيلا).

ويتواجد المنتخب الإنجليزي ضمن المجموعة الثالثة رفقة الدنمارك وسلوفينيا وصربيا.

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