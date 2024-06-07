الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 7-6-2024

الدواجن
الدواجن

واصلت أسعار الفراخ البيضاء تراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة في بورصة الدواجن الرئيسية، وسجلت 90 جنيها للكيلو في المزرعة، بينما استقرت أسعار الكتاكيت والبيض، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 7-6-2024.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء تراجعا في بورصة الدواجن الرئيسية ووصلت إلى 90 جنيها للكيلو، وقد تصل إلى المستهلك من 95 إلى 100 جنيه حسب المنطقة التي تباع فيها.

بورصة الدواجن اليوم

  • سجلت أسعار الفراخ الساسو 110جنيهات.
  • سجلت أسعار الفراخ أمهات بيضاء 70 جنيها.
  • سعر كيلو الفراخ الحمراء 130 جنيها للمستهلك.
  • سعر الفراخ البلدى 140 جنيها للمستهلك.
  • سعر السمانة السوبر 27.5 جنيه للمستهلك.

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس 6 يونيو 2024

أسعار الفراخ والبيض اليوم في بورصة الدواجن والأسواق وسبب عودة ارتفاعها

أسعار الكتاكيت اليوم

  • كتكوت أبيض 25 جنيها
  • كتكوت ساسو  14 جنيها
  • القاهرة للدواجن أربو 33 جنيها
  • نيوهوب إيجيبت للدواجن 34 جنيها
  • الفيروز (زلط/ابو زيد) 27.5 جنيه
  • الوطنية كب 33 جنيها
  • الوادي روص 29.5  جنيه
  • العناني 34 جنيها
  • روزي 28 جنيها
  • طنبول روص 31 جنيها
  • نيوجين 36 جنيها
  • عاصم الخرصاوى 27 جنيها
  • القصبي آي آر 30 جنيها
  • رواد النيل 33.5 جنيه
  • كتكوت أبيض شركات 33 جنيها
  • كتكوت أبيض قطعان 25.25 جنيه
  • كتكوت ساسو 19 جنيها
  • كتكوت ساسو بيور 20 جنيها
  • كتكوت بلدي 8 جنيهات
  • كتكوت هجين 16 جنيها

أسعار البط اليوم

  • بط مولار: 41.50 جنيه.
  • بط تسمين، فرنساوى، شريفان، ألمانى: 23.50 جنيه.
  • بط فرنساوى بكينى أبيض أو ألوان: 17.50 جنيه.
  • سعر كيلو البط الابيض الفرنساوي: 100 جنيه.

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قائمة أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والبيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس

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