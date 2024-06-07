مواعيد الصلاة الجمعة 7-6-2024 فى محافظات مصر| مواقيت الصلاة
تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، وكذلك باختلاف طول الليل والنهار، لذا يهتم المسلمون في كافة محافظات مصر بالبحث مواعيد الصلاة الجمعة 7-6-2024، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي:
مواعيد الصلاة في القاهرة
|المدينة
|أذان الفجر
|شروق
|أذان الظهر
|أذان العصر
|أذان المغرب
|أذان العشاء
|القـاهـرة
|4:9 ص
|5:53 ص
|12:54 م
|4:30 م
|7:54 م
|9:27 م
مواعيد الصلاة في الإسكندرية
|المدينة
|أذان الفجر
|شروق
|أذان الظهر
|أذان العصر
|أذان المغرب
|أذان العشاء
|الأسكندرية
|4:9 ص
|5:56 ص
|12:59 م
|4:38 م
|8:2 م
|9:37 م
مواعيد الصلاة في المحافظات
|المدينة
|أذان الفجر
|شروق
|أذان الظهر
|أذان العصر
|أذان المغرب
|أذان العشاء
|طنطــا
|4:7 ص
|5:53 ص
|12:55 م
|4:32 م
|7:57 م
|9:31 م
|المنصورة
|4:4 ص
|5:50 ص
|12:53 م
|4:31 م
|7:57 م
|9:30 م
|الزقـازيق
|4:5 ص
|5:51 ص
|12:53 م
|4:30 م
|7:54 م
|9:28 م
|أسيــوط
|4:20 ص
|6:0 ص
|12:54 م
|4:23 م
|7:47 م
|9:16 م
|سـوهاج
|4:21 ص
|6:0 ص
|12:52 م
|4:19 م
|7:44 م
|9:12 م
|بنى سويف
|4:13 ص
|5:56 ص
|12:54 م
|4:28 م
|7:52 م
|9:24 م
|المنـيـا
|4:19 ص
|6:0 ص
|12:56 م
|4:27 م
|7:51 م
|9:21 م
|قـــنا
|4:18 ص
|5:56 ص
|12:48 م
|4:14 م
|7:39 م
|9:7 م
|الخارجـة
|4:30 ص
|6:8 ص
|12:58 م
|4:22 م
|7:47 م
|9:14 م
|الإسماعيلية
|4:2 ص
|5:48 ص
|12:50 م
|4:27 م
|7:51 م
|9:25 م
|دميـاط
|4:0 ص
|5:48 ص
|12:51 م
|4:31 م
|7:55 م
|9:30 م
|السـلوم
|4:27 ص
|6:14 ص
|1:18 م
|4:58 م
|8:22 م
|9:57 م
|نويـبع
|3:59 ص
|5:42 ص
|12:40 م
|4:14 م
|7:38 م
|9:9 م
|حلايــب
|4:16 ص
|5:49 ص
|12:32 م
|3:49 م
|7:15 م
|8:38 م
|شرم الشيخ
|4:5 ص
|5:46 ص
|12:42 م
|4:12 م
|7:37 م
|9:6 م
|الفـيــوم
|4:14 ص
|5:57 ص
|12:55 م
|4:29 م
|7:54 م
|9:25 م
|6 أكتـوبر
|4:11 ص
|5:55 ص
|12:55 م
|4:30 م
|7:55 م
|9:27 م
|كفر الشيخ
|4:6 ص
|5:52 ص
|12:55 م
|4:33 م
|7:57 م
|9:31 م