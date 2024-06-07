الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة الجمعة 7-6-2024 فى محافظات مصر| مواقيت الصلاة

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، وكذلك باختلاف طول الليل والنهار، لذا يهتم المسلمون في كافة محافظات مصر بالبحث مواعيد الصلاة الجمعة 7-6-2024، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي: 

مواعيد الصلاة  في القاهرة

المدينةأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
القـاهـرة4:9 ص5:53 ص12:54 م4:30 م7:54 م9:27 م

 

 

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مواعيد الصلاة  في الإسكندرية

المدينةأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
الأسكندرية4:9 ص5:56 ص12:59 م4:38 م8:2 م9:37 م

 

مواعيد الصلاة في المحافظات

المدينةأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
طنطــا4:7 ص5:53 ص12:55 م4:32 م7:57 م9:31 م
المنصورة4:4 ص5:50 ص12:53 م4:31 م7:57 م9:30 م
الزقـازيق4:5 ص5:51 ص12:53 م4:30 م7:54 م9:28 م
أسيــوط4:20 ص6:0 ص12:54 م4:23 م7:47 م9:16 م
سـوهاج4:21 ص6:0 ص12:52 م4:19 م7:44 م9:12 م
بنى سويف4:13 ص5:56 ص12:54 م4:28 م7:52 م9:24 م
المنـيـا4:19 ص6:0 ص12:56 م4:27 م7:51 م9:21 م
قـــنا4:18 ص5:56 ص12:48 م4:14 م7:39 م9:7 م
الخارجـة4:30 ص6:8 ص12:58 م4:22 م7:47 م9:14 م
الإسماعيلية4:2 ص5:48 ص12:50 م4:27 م7:51 م9:25 م
دميـاط4:0 ص5:48 ص12:51 م4:31 م7:55 م9:30 م
السـلوم4:27 ص6:14 ص1:18 م4:58 م8:22 م9:57 م
نويـبع3:59 ص5:42 ص12:40 م4:14 م7:38 م9:9 م
حلايــب4:16 ص5:49 ص12:32 م3:49 م7:15 م8:38 م
شرم الشيخ4:5 ص5:46 ص12:42 م4:12 م7:37 م9:6 م
الفـيــوم4:14 ص5:57 ص12:55 م4:29 م7:54 م9:25 م
6 أكتـوبر4:11 ص5:55 ص12:55 م4:30 م7:55 م9:27 م
كفر الشيخ4:6 ص5:52 ص12:55 م4:33 م7:57 م9:31 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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