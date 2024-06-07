مواعيد الصلاة الجمعة 7-6-2024 فى محافظات مصر| مواقيت الصلاة

تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، وكذلك باختلاف طول الليل والنهار، لذا يهتم المسلمون في كافة محافظات مصر بالبحث مواعيد الصلاة الجمعة 7-6-2024، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي:

مواعيد الصلاة في القاهرة

المدينة أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء القـاهـرة 4:9 ص 5:53 ص 12:54 م 4:30 م 7:54 م 9:27 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

المدينة أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء الأسكندرية 4:9 ص 5:56 ص 12:59 م 4:38 م 8:2 م 9:37 م

مواعيد الصلاة في المحافظات

المدينة أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء طنطــا 4:7 ص 5:53 ص 12:55 م 4:32 م 7:57 م 9:31 م المنصورة 4:4 ص 5:50 ص 12:53 م 4:31 م 7:57 م 9:30 م الزقـازيق 4:5 ص 5:51 ص 12:53 م 4:30 م 7:54 م 9:28 م أسيــوط 4:20 ص 6:0 ص 12:54 م 4:23 م 7:47 م 9:16 م سـوهاج 4:21 ص 6:0 ص 12:52 م 4:19 م 7:44 م 9:12 م بنى سويف 4:13 ص 5:56 ص 12:54 م 4:28 م 7:52 م 9:24 م المنـيـا 4:19 ص 6:0 ص 12:56 م 4:27 م 7:51 م 9:21 م قـــنا 4:18 ص 5:56 ص 12:48 م 4:14 م 7:39 م 9:7 م الخارجـة 4:30 ص 6:8 ص 12:58 م 4:22 م 7:47 م 9:14 م الإسماعيلية 4:2 ص 5:48 ص 12:50 م 4:27 م 7:51 م 9:25 م دميـاط 4:0 ص 5:48 ص 12:51 م 4:31 م 7:55 م 9:30 م السـلوم 4:27 ص 6:14 ص 1:18 م 4:58 م 8:22 م 9:57 م نويـبع 3:59 ص 5:42 ص 12:40 م 4:14 م 7:38 م 9:9 م حلايــب 4:16 ص 5:49 ص 12:32 م 3:49 م 7:15 م 8:38 م شرم الشيخ 4:5 ص 5:46 ص 12:42 م 4:12 م 7:37 م 9:6 م الفـيــوم 4:14 ص 5:57 ص 12:55 م 4:29 م 7:54 م 9:25 م 6 أكتـوبر 4:11 ص 5:55 ص 12:55 م 4:30 م 7:55 م 9:27 م كفر الشيخ 4:6 ص 5:52 ص 12:55 م 4:33 م 7:57 م 9:31 م