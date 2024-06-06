الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الجزارين»: انخفاض كبير فى أسعار اللحوم قبل العيد

اللحوم
اللحوم

قال يوسف البسومى، النقيب العام للجزارين، إن أسعار اللحوم تتراوح بين ٤٠٠ جنيه لكيلو البقرى و٣٥٠ للجاموسى، متوقعًا أن تنخفض هذه الأسعار الأسبوع المقبل قبل عيد الأضحى.

وقال «البسومى»، لـ«الدستور»، إن سعر كيلو اللحم البقرى، وزن قائم فى الأسواق حاليًا، ١٧٠ جنيهًا، وأتوقع انخفاضه إلى ١٦٠ جنيهًا، وسعر الجاموسى، قائم حاليًا بين ١٥٥ و١٦٠ جنيهًا، متوقعًا أن تنخفض الأسعار خلال الأسبوع المقبل إلى ١٥٠ جنيهًا للكيلو، وأن تنخفض أسعار الضأن وزن قائم من ٢٠٠ إلى ١٩٠ جنيهًا للكيلو.

وأضاف أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار اللحوم، مذبوح وقائم، مع وفرة المعروض، فضلًا عن ضعف القيمة الشرائية لدى المستهلكين. 

وأوضح النقيب العام للجزارين أن العلف الأخضر أسهم فى انخفاض أسعار اللحوم لتوافره بأسعار مناسبة لعمليات التربية وكبديل ومساعدة للعلف الجاف، وأن الوقت الحالى هو موسم العلف الأخضر والبرسيم وهو مناسب لصغار العجول وماشية اللبن، متوقعًا انخفاض أسعار الألبان ومنتجاتها أيضًا مع استمرار انخفاض أسعار العلف وسعر صرف الدولار.

 

أسعار لحوم العيد أسعار جزار العيد النقيب العام للجزارين أسعار اللجوم في مصر

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