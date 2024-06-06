الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأونروا: 6 آلاف شخص احتموا بمدرسة فى غزة عندما تعرضت للقصف

الأونروا
الأونروا

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة "الأونروا" إن الخميس كان مروّعًا بعد مقتل العشرات في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة وسط غزة.

وكانت المدرسة الواقعة بمخيم النصيرات للاجئين تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" قبل إغلاقها مع بداية الحرب.

وقال المدير العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن المدرسة كانت تؤوي 6.000 نازح عندما تعرضت للقصف دون سابق إنذار أو للأشخاص الذين يعيشون هناك.

مزاعم الجماعات المسلحة صادمة 

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الأونروا تكشف حصيلة الهجوم الإسرائيلى على مدرسة النصيرات

وقال لازاريني عبر حسابه على موقع X: "إن المزاعم بأن الجماعات المسلحة ربما كانت موجودة داخل الملجأ صادمة، لكننا غير قادرين على التحقق من هذه المزاعم".

وقال لازاريني: "إن مهاجمة أو استهداف أو استخدام مباني الأمم المتحدة لأغراض عسكرية يعد تجاهلا صارخا للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف أن "استهداف مباني الأمم المتحدة أو استخدامها لأغراض عسكرية لا يمكن أن يصبح القاعدة الجديدة".

وأكد جيش الاحتلال أنه نفذ الغارة الجوية على النصيرات، والتي قال إنها استهدفت مجمعًا لحماس يعمل داخل المدرسة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال كولونيل بيتر ليرنر للصحفيين في وقت لاحق إن الجيش "ليس على علم بأي خسائر في صفوف المدنيين".

غارة جوية إسرائيلية الفلسطنيين غزة يوما مروعا الأونروا مقتل العشرات

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